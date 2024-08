Nur Freunde? Kiernan Shipka vertraut mit John Lowe unterwegs

Was läuft da aktuell in Kiernan Shipkas Dating-Leben? In jüngster Vergangenheit wurde die Schauspielerin immer wieder in Begleitung von John Mayer (46) gesichtet. Doch neueste Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie vertraut mit einem ganz anderen John: Am vergangenen Mittwoch verließ die Beauty gemeinsam mit John Owen Lowe – dem Sohn von Rob Lowe (60) – eine Szene-Bar in West Hollywood! Während die beiden gemeinsam auf ein Taxi warteten, wirkten sie einander zugewandt und verstanden sich sichtlich gut. Schließlich traten sie auch im selben Auto ihren Heimweg an.

Mussten die zwei nur in die gleiche Richtung oder fuhren sie etwa doch zusammen nach Hause? Ein süßes Paar würden die beiden jedenfalls abgeben. Während die "Twisters"-Darstellerin einen eleganten Maxirock mit trendigen Plateau-Stiefeln kombinierte, sah ihre Begleitung aus wie ein Ebenbild des berühmten Papas am Höhepunkt seiner Brat-Pack-Zeit – die Haare zum Vokuhila geschnitten, einen einzelnen Ohrring und dazu eine Baseballcap. Doch jetzt wird es noch wirrer: Der angebliche Freund der 24-Jährigen wurde zur gleichen Zeit gesichtet – auch John Mayer schien auf dem Heimweg aus der exklusiven Bar zu sein. Ob die drei den Abend gemeinsam verbracht haben oder sie sich erst auf dem Parkplatz begegnet sind, ist auf den Aufnahmen nicht zu erkennen.

Was ist nun der Stand der Dinge zwischen dem 46-Jährigen und dem "Mad Men"-Star? Die neuesten Bilder dürften die Gerüchteküche wieder ordentlich anheizen. Berichten zufolge soll es bereits vor zwei Jahren zwischen ihnen gefunkt haben. Auch wenn sie eine Beziehung offiziell nie bestätigten, wurde der Musiker im Laufe der Zeit immer wieder in Begleitung der 22 Jahre jüngeren Hollywood-Bekanntheit in eindeutigen Date-Situationen gesichtet.

