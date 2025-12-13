Zwischen John Mayer und Kat Stickler wird es wohl ernster

Der ewige Herzensbrecher John Mayer (48) scheint endlich bereit zu sein, sein Playboy-Image an den Nagel zu hängen! Wie Insider berichten, wird die Romanze zwischen dem Grammy-Gewinner und der TikTok-Sensation Kat Stickler (31) immer ernster. Der Musiker will offenbar den nächsten Schritt gehen – und das nicht irgendwann, sondern jetzt. "John ist an einem Punkt in seinem Leben, an dem er bereit ist, sesshaft zu werden und ernsthaft zu daten", sagte die Quelle dem Magazin Us Weekly. Die beiden verbrachten demnach das Thanksgiving-Wochenende gemeinsam in den USA, und Kat lernte bereits einige von Johns Freunden kennen. Johns Management wollte eine Anfrage von Page Six zu seinem Liebesleben nicht kommentieren.

Erste Flirt-Spekulationen kamen im Oktober auf, als John und die Influencerin in New York bei mehreren vertrauten Treffen gesichtet wurden – darunter ein privater Members-Club, den Augenzeugen gegenüber Deuxmoi als "erstes Date, vielleicht zweites Date" beschrieben. Tags darauf folgte ein Dinner im Flyfish Club, ebenfalls ein exklusiver Treffpunkt. "John hat sie aktiv verfolgt und lädt sie überall hin ein", gestand eine Quelle gegenüber Realitytea. Dabei hatte die Social-Media-Influencerin anfangs gar nicht vor, dass daraus eine ernste Beziehung wird – sie wollte nach ihrer Trennung von "Bachelorette"-Star Jason Tartick nur wieder Spaß haben. Zudem stellte sie kurz nach den Sichtungen mit John in einem TikTok-Clip klar, sie sei Single. Doch am 1. November wurden die beiden erneut beim Abendessen im italienischen Hotspot Torrisi gesehen. Der Insider bei Us Weekly betont, dass die Chemie auf jeden Fall stimme: "Beide sind witzig, haben einen tollen Sinn für Humor und ihre Persönlichkeiten passen gut zusammen."

John hat in der Vergangenheit mit prominenten Beziehungen Schlagzeilen gemacht, darunter mit Jessica Simpson (45), Jennifer Aniston (56), Taylor Swift (36) und Katy Perry (41). Auch Kat, die mit ihrer Tochter MK aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Mike Stickler im Rampenlicht steht, hat ihre eigenen Erfahrungen mit der Liebe gemacht. "MK wird immer meine Nummer eins sein. Ich betrachte meine Karriere als elterliche Verantwortung", erklärte sie 2023 in einem Interview mit The House. Nun könnte sie die Frau sein, die Johns Herz endgültig erobert hat. Der Sänger ist jedenfalls durchaus gewillt, vor den Traualtar zu schreiten. "Die Leute glauben nicht, dass ich heiraten möchte. Ich möchte unbedingt heiraten", sagte er im Januar im Podcast Comfort Food. Ob es tatsächlich mit der 17 Jahre jüngeren Kat in naher Zukunft passiert, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: John Mayer und Kat Stickler sollen ernsthaft daten

Getty Images Jennifer Aniston und John Mayer, 2009

Collage: Instagram Jason Tartick und Kat Stickler