Kaley Cuoco zeigt erstmals ihren Babybauch auf Red Carpet

Kaley Cuoco (40) hat ihren wachsenden Babybauch erstmals auf dem roten Teppich gezeigt. Die Schauspielerin strahlte bei der Premiere von "Leben, Larry und das Streben nach Unglück" in Los Angeles und setzte ihren Bauch gekonnt in Szene. Für den großen Auftritt wählte sie ein elegantes schwarzes Umstandskleid mit kurzen Ärmeln und einem langen A-Linien-Rock, kombiniert mit schwarzen Pumps und dezenten Accessoires. Besonders auffällig: der funkelnde Verlobungsring ihres Partners Tom Pelphrey (43) am Finger der Schauspielerin.

Der Auftritt folgt gut zwei Wochen, nachdem Kaley und Tom die zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten. Auf Instagram hatte die 40-Jährige zunächst Spiegelselfies mit ihrem wachsenden Bauch geteilt – und auch gleich das Geschlecht des Babys verraten. Töchterchen Matilda, die im März 2023 zur Welt kam und inzwischen drei Jahre alt ist, bekommt demnach eine kleine Schwester. Dazu schrieb Kaley unter anderem: "Unsere kleine Familie vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!"

Die The Big Bang Theory-Darstellerin und Tom lernten sich im April 2022 kennen – ihr gemeinsamer Talentmanager hatte die beiden miteinander bekannt gemacht. Seit August 2024 sind sie verlobt. Mit der Hochzeit lassen sich die beiden aber Zeit. Gegenüber dem Magazin People erklärte Kaley im Jahr 2024, dass sie mit der Planung noch nicht begonnen hätten und erstmal die Verlobungszeit genießen wollten. "Wir werden alles in der falschen Reihenfolge machen", betonte sie damals und ergänzte: "Das ist unser Plan." Dass ein weiteres Kind vor der Hochzeit kommen könnte, hatte sie damals ebenfalls bereits angedeutet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco bei der Premiere von HBOs "Leben, Larry und das Streben nach Unglück"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco bei der Premiere von "Leben, Larry und das Streben nach Unglück" am 23. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie