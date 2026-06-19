Schwangere Kaley Cuoco wurde in L.A. beim Tanken gesichtet

Kaley Cuoco (40) ist erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht, seit sie und ihr Partner Tom Pelphrey (43) ihre zweite Schwangerschaft bekannt gegeben haben. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die Schauspielerin am 16. Juni in Los Angeles, wie sie ihr Auto an einer Tankstelle betankte und dabei entspannt an ihrem Handy tippte. Ihr wachsender Babybauch war unter ihrem hellgrauen V-Neck-Shirt gut zu erkennen. Dazu kombinierte sie schwarze Capri-Leggings und Flip-Flops, trug die Haare lässig mit einer Klauenspange hochgesteckt und setzte auf eine goldene Halskette sowie eine eckige Sonnenbrille.

Die frohe Botschaft hatte Kaley am 10. Juni auf Instagram geteilt – mit einem Familienfoto, das die Cuocos und Pelphrey bei einem Gender Reveal zeigt. "Unsere kleine Familie vervollständigen, was für ein Traum, der wahr wird!", schrieb die 40-Jährige dazu. Ein angeschnittener Kuchen mit rosa Füllung verriet dabei das Geschlecht: Das Baby wird ein Mädchen.

Kaley und Tom haben bereits eine gemeinsame Tochter: Matilda kam im März 2023 zur Welt. Das Paar teilt regelmäßig süße Familienmomente in den sozialen Medien. Weltweit bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre jahrelange Rolle als Penny in der Erfolgsserie The Big Bang Theory, die von 2007 bis 2019 lief.

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/kaleycuoco/ Kaley Cuoco, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda, Juni 2026