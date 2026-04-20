Schwerer Abschied: Kaley Cuoco trauert um ihre Hündin Ruby

Kaley Cuoco (40) muss erneut Abschied von einem geliebten Vierbeiner nehmen. Die Schauspielerin hat auf Instagram die traurige Nachricht geteilt, dass ihre Hündin Ruby gestorben ist. In einem emotionalen Post veröffentlichte sie eine Reihe inniger Fotos, die Ruby in vertrauten Alltagsmomenten zeigen – zusammengerollt auf dem Sofa, kuschelig in Kaleys Armen und beim Spielen mit ihrer kleinen Tochter. Dazu schrieb sie: "Ruby, ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde, aber das macht es nicht leichter. Mein süßes Engelchen-Schneeflöckchen ist über die Regenbogenbrücke gegangen. Ich hatte sie so viele Jahre lang, dass ich aufgehört habe zu zählen."

In ihrem Post erzählte Kaley auch, wie die Geschichte mit Ruby überhaupt begann: "Ich war vor langer Zeit für ein TV-Segment in einem Tierheim. Sie war der Hund, den sie mich halten ließen. Ich ging an diesem Abend nach Hause und konnte sie nicht aus meinen Gedanken verdrängen, also ging ich am nächsten Tag zurück und adoptierte sie – die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe." Auch über den Schmerz, Tiere zu verlieren, fand sie berührende Worte: "Je mehr Haustiere wir haben, desto öfter durchleben wir diesen vertrauten Schmerz, aber es ist eine Ehre, diesen Hunden das bestmögliche Leben zu geben, denn das ist alles, was zählt."

Rubys Tod kommt kurz nach einem weiteren Verlust für die Schauspielerin: Bereits vor Kurzem musste sie sich von ihrer Hündin Shirley verabschieden, die nach 14 Jahren und einer Diagnose mit einem aggressiven Knochenkrebs gestorben war. "Sie hatte ein wunderbares Leben, sie hatte ein wunderbares Leben mit uns und wunderbare letzte Jahre", sagte Kaley damals. Die Tierliebe ist ein großes Thema in ihrem Leben – die Schauspielerin setzt sich schon lange öffentlich für Tierschutz und die Adoption von Tieren aus dem Tierheim ein.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Hündin Ruby

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Hündin Ruby

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Hündin Ruby