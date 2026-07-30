Schwangere Kaley Cuoco teilt herrlich ehrlichen Mama-Moment

Kaley Cuoco (40) gewährt ihren Instagram-Followern gerade einen herrlich ungeschminkten Blick auf den Mama-Alltag. Die schwangere Schauspielerin teilte in ihren Instagram Stories zwei Fotos ihrer dreijährigen Tochter Matilda – und die ließen nichts zu wünschen übrig, was echte Bastelmomente ausmacht. Auf dem ersten Bild saß die Kleine brav an einem Tisch mit ihrem Kunstwerk vor sich. Auf dem zweiten Schnappschuss war dann klar: Fast genauso viel Farbe wie auf dem Papier landete auf Matilda selbst – blaue Farbe im Gesicht, bunte Arme und das Pinselchen noch fest in der Hand.

Die 40-Jährige zeigt regelmäßig niedliche Fotos ihrer Tochter auf Instagram. Diesmal war es ein besonders witziger Moment, den viele Eltern nur zu gut kennen dürften. Das Timing des Posts passt dabei gut: Kaley erwartet gerade ihr zweites Kind. Vergangenen Monat verkündeten sie und ihr Verlobter Tom Pelphrey (44) die freudige Neuigkeit mit einer Gender-Reveal-Torte. Auf den Fotos posierten die beiden strahlend mit Matilda hinter einem großen, mit bunten Streuseln dekorierten Kuchen, aus dem nach dem Anschneiden ein pinkes Inneres zum Vorschein kam – ein weiteres Mädchen ist auf dem Weg. "Unsere kleine Familie komplettieren, was für ein Traum, der wahr wird!", schrieb Kaley dazu auf Instagram und ergänzte: "Kleine Schwester kommt!!!"

Kaley und ihr Verlobter Tom lernten sich am Set der Serie "Ozark" kennen, wo Tom als Schauspieler tätig war. Ihre gemeinsame Tochter Matilda wurde im März 2023 geboren. Im August 2024 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Schon damals verriet Kaley gegenüber dem Magazin People, dass für sie und Tom eine Hochzeit keine Eile hat – und dass vielleicht erst noch ein weiteres Kind kommen würde, bevor sie heiraten. "Wir werden alles völlig außer der Reihe machen. Das ist unser Plan", sagte sie damals lachend.

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https://www.instagram.com/kaleycuoco/ Kaley Cuocos Tochter Mathilda beim Malen auf Instagram.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda, 2026

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie