Geschlecht verraten: Kaley Cuoco erwartet ihr zweites Baby

Kaley Cuoco (40) und ihr Verlobter Tom Pelphrey (43) erwarten ihr zweites Kind – und es wird wieder ein Mädchen! Die Schauspielerin verkündete die freudige Neuigkeit am heutigen Mittwoch mit einer Reihe von Fotos auf Instagram, die die kleine Familie bei einem gemeinsamen Gender-Reveal-Moment zeigen. Auf den Bildern ist das Paar zusammen mit Töchterchen Matilda vor einer bunten, mit Regenbogenstreuseln verzierten Torte zu sehen, auf der "It's a..." zu lesen ist. Der Anschnitt des Kuchens verrät: Es ist ein Mädchen.

Außerdem teilte Kaley mehrere Babybauch-Selfies sowie Aufnahmen aus dem Ultraschalltermin mit Tom. In ihrer Caption zur Bilderreihe zeigte sich die Schauspielerin sichtlich bewegt: "Was für ein wahr gewordener Traum! Diese zweite Reise war in vielerlei Hinsicht etwas holpriger, aber wow, wir sind so dankbar für diesen Moment." Und weiter: "Das kleine Schwesterlein ist unterwegs! Tommy, auf ewig ein Mädchenpapa." Mit einem Augenzwinkern kommentierte sie zudem ein lustiges Detail, das in der Bilderreihe zu erkennen ist – ihr Sprössling zeigt auf einem Ultraschallbild den Mittelfinger.

Dass eine zweite Schwangerschaft vor einer Hochzeit kommen könnte, hatte Kaley bereits vor einiger Zeit angedeutet. In einem Gespräch mit dem Magazin People verriet sie, dass sie und Tom mit den Hochzeitsplanungen noch gar nicht begonnen hätten und scherzte: "Vielleicht muss noch ein weiteres Kind kommen. Wir werden alles in der falschen Reihenfolge machen – das ist unser Plan." Kennengelernt hatte das Paar sich im April 2022 durch ihre gemeinsame Managerin. Ihre Tochter Matilda kam daraufhin im März 2023 auf die Welt.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda, Juni 2026

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Instagram / https://www.instagram.com/kaleycuoco/ Kaley Cuoco, Schauspielerin

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie