"Kampf": Kaley Cuoco packt über "The Big Bang Theory" aus

Kaley Cuoco (40) blickt ehrlich auf ihre lange Zeit bei The Big Bang Theory zurück – und spricht dabei offen über ihren inneren Kampf hinter den Kulissen. In einem neuen Interview mit dem britischen Independent verrät die Penny-Darstellerin, dass sie ganze zwölf Jahre lang versucht hat, den Cast der Mega-Sitcom zusammenzuhalten. Die Schauspielerin beschreibt, wie der gigantische Erfolg, das viele Geld und der plötzliche Ruhm die Dynamik im Team veränderten. Gleichzeitig steht für Kaley nun ein neuer Karriere-Meilenstein an: In wenigen Tagen startet in Deutschland ihre neue Miniserie "Vanished – Vertraust du ihm", in der sie an der Seite von Sam Claflin (39) und Matthias Schweighöfer (44) zu sehen ist.

Im Gespräch mit dem Independent erzählt Kaley, wie sehr sie sich damals für den Zusammenhalt von Kolleginnen und Kollegen wie Johnny Galecki (50) und Jim Parsons (52) einsetzte. "Ich habe ständig verzweifelt versucht, diese Gruppe zusammenzuhalten, und wir haben uns alle wirklich gern, aber es waren zwölf Jahre", erklärt sie. Der Druck wuchs vor allem, als "The Big Bang Theory" zur erfolgreichsten Sitcom im US-TV avancierte und Berichte über Gehaltsverhandlungen Schlagzeilen machten. Kaley erinnert sich an besonders heikle Momente, als 2017 diskutiert wurde, wie Mayim Bialik (50) und Melissa Rauch (45) gerechter am Erfolg beteiligt werden könnten – und der Sender CBS den Hauptstars nahelegte, für höhere Gagen der beiden auf eigenes Gehalt zu verzichten. "Es war seltsam. Würde irgendjemand das Geld, was man verdient, mit anderen teilen? Oder dass sie das eigene Einkommen mit dem anderer vergleichen?", sagt sie dazu. Dass das Thema damals weltweit öffentlich verhandelt wurde, nimmt sie nüchtern: "Wir stehen in der Öffentlichkeit, also werden solche Dinge bekannt. Wenn man sagt: 'Oh, ich wünschte, die Leute wüssten das nicht', nun ja... dann darf man nicht berühmt sein."

In ihrer neuen Serie "Vanished – Vertraust du ihm" schlüpft sie in die Rolle der Archäologin Alice, die mit ihrem Freund Tom, gespielt von Sam Claflin, eine Fernbeziehung führt. Das Paar trifft sich in Paris und will mit dem Zug nach Arles reisen, doch Tom verschwindet spurlos – eine nervenaufreibende Suche beginnt, bei der Alice auf einen mysteriösen Kollegen ihres Freundes trifft, den Matthias Schweighöfer verkörpert. Die vierteilige Miniserie ist in den USA bereits angelaufen, in Deutschland startet sie am 13. März in der ARD Mediathek, bevor sie ab dem 21. März im Ersten ausgestrahlt wird. Für Kaley, die privat eine Tochter großzieht, bedeutet das Projekt gleichzeitig eine neue Phase: Sie präsentiert sich darin einmal mehr als Leading Lady, die weit über ihre Kultrolle Penny hinausgewachsen ist – und nun auch mit ernsteren, emotional aufgeladenen Stoffen in Verbindung gebracht wird.

Getty Images Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards 2026

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Kaley Cuoco, 2025

