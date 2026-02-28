Nach der Scheidung: Kaley Cuoco ging durch depressive Phase

Kaley Cuoco (40) hat in einem Interview mit Variety über eine schwere Zeit nach ihrer Scheidung von Karl Cook (35) gesprochen. Die Schauspielerin erinnerte sich dabei besonders an den Tag im Februar 2022, als die Premiere der zweiten Staffel ihrer Serie "Flight Attendant" anstand. "Ich bin an diesem Morgen aufgewacht, ich war so depressiv und so traurig, ich konnte nicht einmal atmen und lag einfach nur auf dem Boden", erzählte sie im Interview. Anstatt sich auf das wichtige Event zu freuen, fühlte sich Kaley überwältigt und verzweifelt. "Ich dachte buchstäblich, dass ich sterben würde", gestand sie offen.

Während ihr Team sich auf die Premiere vorbereitete und sie für den Abend fertig machen wollte, war die 40-Jährige nicht in der Lage, vom Boden aufzustehen. "Ich kann nirgendwo hingehen. Ich habe mein Leben zerstört. Mein Leben ist vorbei", habe sie damals gedacht. Kaley beschrieb diesen Tag als "den schlimmsten Morgen" ihres Lebens und reflektierte über die Ironie der Situation, dass ein beruflicher Höhepunkt mit einem persönlichen Tiefpunkt zusammenfiel. Ihre Ehe mit Karl war 2022 nach drei gemeinsamen Jahren geschieden worden. Zuvor war die Schauspielerin bereits 21 Monate lang mit Ryan Sweeting (38) verheiratet gewesen.

Doch nur drei Wochen nach jenem schwierigen Tag lernte Kaley Tom Pelphrey (43) kennen, der heute ihr Verlobter ist. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter namens Matilda. Tom schwärmte in einem Interview mit Us Weekly von seiner Partnerin als Mutter: "Gott sei Dank ist sie da, denn wir haben ein kleines Mädchen, und sie ist ein Papakind." Die Elternschaft mit Kaley beschrieb er als "buchstäblich den besten Teil" seines Lebens. In dem Gespräch mit Variety betonte Kaley auch, wie sich ihre Sicht auf die Ehe verändert hat: "Manchmal ändert man einfach seine Meinung und das ist okay."

Anzeige Anzeige

Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco bei den Critics Choice Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles