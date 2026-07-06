Süß: Kaley Cuoco zeigt ganz stolz ihren nackten Babybauch

Kaley Cuoco (40) hat ihren wachsenden Babybauch in Szene gesetzt und dabei eine ganz besondere Woche in New York City Revue passieren lassen. Die Schauspielerin und geschiedene Ex-Frau von Karl Cook (35) teilte eine Bilderreihe auf Instagram, in der sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey (43) Selfies schießt, Freunde trifft und Theatervorstellungen besucht. Besonders im Fokus: ein Bett-Selfie, auf dem Kaley ihr hochgezogenes Shirt enthüllt und so einen Blick auf ihren nackten Babybauch freigibt. "Eine magische Woche mit meinem Baby, durch die ganze Stadt gerannt, Freunde und Familie getroffen, perfekte Theaterabende, tolle Nickerchen, Rekordwärme, Tom bei der Arbeit besucht, mehrmals vor Lachen in die Hose gemacht, Zimmerservice – und zum Schluss ein Regensturm... Ich hasse es, zu gehen, aber mein Herz ist wirklich bis zum Rand gefüllt und ich bin so dankbar", schrieb die 40-Jährige unter den Post.

Neben dem Bett-Selfie zeigte Kaley in der Fotogalerie auch einen weiteren Schnappschuss, auf dem eine Freundin ihre Hand auf den Bauch legt, sowie ein Bild von ihr in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Pregnant Girl Summer" und einer Ente im Bikini. Ergänzt wurde die Bilderstrecke durch ein Video, in dem sie lachend auf dem Gehsteig in die Hocke geht und sich an einem Geländer festhält. Kurz vor dem New-York-Ausflug hatte Kaley bereits ihren ersten Roten-Teppich-Auftritt seit Bekanntgabe der Schwangerschaft. Bei der Premiere von HBOs "Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness" in Los Angeles zeigte sie sich Ende Juni im schwarzen Maxikleid und umrahmte stolz ihren Babybauch.

Kaley und Tom, die seit dem Frühjahr 2022 liiert sind, hatten erst vergangenen Monat öffentlich gemacht, dass sie erneut Nachwuchs erwarten – wieder ein Mädchen. Damit bekommt ihre gemeinsame Tochter Matilda, die drei Jahre alt ist, bald ein Schwesterchen. Dass ein zweites Kind noch vor der Hochzeit kommen könnte, hatte Kaley bereits im September 2024 im Gespräch mit dem Magazin People angedeutet. "Vielleicht muss erst noch ein weiteres Kind kommen", sagte Kaley, die international durch die Rolle der Penny in The Big Bang Theory ab 2007 berühmt wurde, damals und fügte hinzu: "Wir werden völlig aus der Reihe tanzen. Das ist unser Plan."

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Getty Images Kaley Cuoco bei der Premiere von HBOs "Leben, Larry und das Streben nach Unglück"

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda, Juni 2026