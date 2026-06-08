Als Spider-Man: Kaley Cuoco teilt süße Bilder von Matilda

Kaley Cuoco (40) hat auf Instagram einige herzerwärmende Schnappschüsse ihrer dreijährigen Tochter Matilda geteilt – und die steckt gerade mitten in ihrer Superhelden-Phase. In den Stories der Schauspielerin ist das Mädchen im Spider-Man-Kostüm zu sehen, wie es mit ihrer Mama Tennis spielt. Im Hintergrund des Videos laufen die French Open im Fernsehen – die offensichtliche Inspiration für die kleine Sportlerin. Auf einem weiteren Bild strahlt Matilda mit einer Nike-Baseballcap, und auf einem dritten Clip lacht sie ausgelassen neben einem der Hunde der The Big Bang Theory-Berühmtheit.

Kaley und ihr Partner Tom Pelphrey (43) halten die süßen Alltagsmomente ihrer Tochter immer wieder für ihre Fans fest. Matilda kam im März 2023 auf die Welt. "Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder", schrieb die Schauspielerin damals auf Instagram zur Geburt. "Ich dachte nicht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, und doch ist es passiert", richtete sie sich darin an Tom. Zuletzt sorgte auch Matildas allererste Pediküre für einen süßen Moment in den sozialen Medien: "Erste Pediküre – dieses Mädchen war so süß, ich bin ein bisschen gestorben", schrieb Kaley im Februar dazu.

Die Schauspielerin, die im November ihren 40. Geburtstag feiert, hat durch ihre Tochter offenbar auch neue Familientraditionen entwickelt. Gegenüber dem Magazin People verriet sie, dass Weihnachten bei der kleinen Familie inzwischen ganz im Zeichen von Matilda steht: "Der Weihnachtstag ist zum Tildy-Tag geworden. Alles dreht sich um sie!", schwärmte Kaley und ergänzte: "Wir verbringen den ganzen Tag im Schlafanzug, packen Geschenke aus und essen." Und dank Matildas Begeisterung für die Figur Jack Skellington habe man in dieser Weihnachtssaison den Film "Nightmare Before Christmas" bereits 400 Mal angeschaut – was laut Kaley nun wohl zur festen Tradition werden dürfte.

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit Tochter Matilda

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Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

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Instagram / kaleycuoco Matilda, Tochter von Kaley Cuoco und Tom Pelphrey