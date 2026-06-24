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Norwegisches Königshaus
Marius Borg Høiby
Keine Berufung: Marius Borg Høiby akzeptiert Haftbeschluss

Keine Berufung: Marius Borg Høiby akzeptiert Haftbeschluss

- Anja-Stine Andresen
Lesezeit: 2 min
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Marius Borg Høiby (29) hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) akzeptiert den aktuellen Haftbeschluss und verzichtet darauf, erneut gegen seine Untersuchungshaft vorzugehen. Das bestätigt sein Verteidiger Petar Sekulic, wie das norwegische Magazin Se og Hør meldet. Marius sitzt seit Anfang Februar im Gefängnis und hatte zuvor mehrfach versucht, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden. Besonders tragisch für den jungen Norweger: Er wollte unbedingt seine schwer erkrankte Mutter besuchen, die sich vor Kurzem einer Lungentransplantation unterzogen hat.

Sein Anwalt erklärt dem Bericht zufolge, dass Marius nun darauf verzichtet, die jüngste Entscheidung über seine weitere Inhaftierung anzufechten. Damit bleibt er vorerst in Untersuchungshaft, nachdem frühere Anträge auf Freilassung bereits gescheitert waren. Der Royalsohn hatte in diesen Bemühungen immer wieder auf die dramatische gesundheitliche Situation von Mette-Marit verwiesen, die nach der Operation weiter geschont werden muss. Welche weiteren juristischen Schritte in dem Verfahren als Nächstes anstehen und wie lange die Untersuchungshaft noch dauern könnte, ist bislang nicht bekannt.

Für Marius bedeutet der Verzicht auf eine weitere Anfechtung, dass er sich auf eine ungewisse Zeit hinter Gittern einstellen muss. Schon zuvor war klar geworden, dass es sich bei seiner Unterbringung nicht um einen leichten Aufenthalt handelt: Norwegische Experten hatten die Haftbedingungen für ihn als besonders belastend beschrieben, da die Einrichtungen für ihre strengen Sicherheitsvorkehrungen und die begrenzte Zahl an Insassen bekannt sind. Ein Insider prophezeit dem 29-Jährigen daher sogar die "Hölle" für seine Zeit hinter Gittern.

Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen
Imago
Marius Borg Høiby bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, Norwegen
Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Kronprinzessin Mette-Marit, Juni 2016
ActionPress / Robin Utrecht
Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Kronprinzessin Mette-Marit, Juni 2016
Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016
Imago
Marius Borg Høiby beim 25-jährigen Thronjubiläum von König Harald in Trondheim, 23. Juni 2016
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