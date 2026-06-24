Nach Takeoffs Tod: Eltern streiten um sein Millionen-Erbe

Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod des Rappers Takeoff (†28) entbrennt ein heftiger Streit zwischen seinen Eltern um Geld aus einer Vergleichszahlung. Wie TMZ berichtet, liegen Titania Davenport, die Mutter des verstorbenen Migos-Mitglieds, und sein Vater Kenneth Ball in einem Rechtsstreit darüber, wie das Geld aus einer Wrongful-Death-Klage aufgeteilt werden soll. Die Klage hatte Titania ursprünglich in Texas eingereicht. Besonders pikant: Die Mutter wirft Kenneth vor, "kaum anwesend" im Leben seines Sohnes gewesen zu sein – und nutzt dieses Argument, um eine höhere Beteiligung am Vergleichsgeld zu beanspruchen.

In den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, beschreibt Titania ihre Beziehung zu Takeoff als "eng, liebevoll und fürsorglich". Sie habe ihren Sohn von Geburt an als Alleinerziehende aufgezogen und ihm bis ins Erwachsenenalter nahezu allein finanziell zur Seite gestanden. Umgekehrt soll Takeoff später für seine Mutter gesorgt haben – ihr ein Haus, Autos gekauft sowie Kleidung, Essen und sämtliche Lebenshaltungskosten bezahlt haben. Kenneth hingegen habe dem Sohn "kaum finanzielle und praktisch keine emotionale Unterstützung" gegeben. Der Vater räumt seine weitgehende Abwesenheit zwar ein, besteht aber dennoch auf die Hälfte des Vergleichsgeldes. Während er ein Gericht in Texas für zuständig hält, plädiert Titania dafür, dass ein Gericht in Georgia über die Aufteilung entscheidet, da dort bereits das Nachlassverfahren läuft. Ein Richter hat bislang noch keine Entscheidung getroffen.

Takeoff war am 1. November 2022 im Alter von 28 Jahren erschossen worden. Der Rapper befand sich in der Nähe einer Bowlinghalle in Houston mit seinem Onkel und Migos-Kollegen Quavo (35), als er von einer Kugel getroffen wurde. Als mutmaßlicher Täter wurde Patrick Xavier Clark angeklagt, dessen Prozess noch in diesem Jahr beginnen soll. Takeoff war 1994 als Kirshnik Khari Ball in Lawrenceville, Georgia, geboren worden und hatte zusammen mit Quavo und Offset (34) das Rap-Trio Migos geformt, das mit Hits wie "Bad and Boujee" weltberühmt wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Takeoff im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Migos-Rapper Quavo, Takeoff und Offset

Anzeige Anzeige

Getty Images Quavo bei den MTV VMAs, September 2024

Im Geldstreit um Takeoff: Auf wessen Seite seid ihr? Team Titania – sie sollte den größeren Anteil bekommen. Team Kenneth – ihm steht die Hälfte zu. Ergebnis anzeigen