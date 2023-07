Nach Takeoffs Tod: Quavo weint sich manchmal in den Schlaf

Quavo (32) trauert noch immer. Der Rapper hatte zusammen mit seinem Neffen Takeoff (✝28) und dessen Cousin Offset (31) die Hip-Hop-Gruppe Migos gebildet. Doch Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Takeoff war in eine Schießerei geraten und verstorben. Auch wenn der Tod acht Monate zurückliegt, ist der Schmerz noch immer groß. Quavo weint sich deshalb manchmal immer noch in den Schlaf.

Der Rapper veröffentlicht nun auf seinem YouTube-Kanal ein Interview von sich, in dem er sich seinen Fans öffnet und über Takeoffs Tod spricht. Wenn er an den großen Verlust denkt, schießen ihm bis heute noch Tränen in die Augen. "Manchmal weine ich mich in den Schlaf. Und das war's. Ich weiß einfach, dass er hier ist. Auch wenn ich ihn nicht spüren kann, weiß ich einfach, dass er über mich wacht", gibt er zu. Auch wenn sein Neffe nicht mehr auf dieser Erde weilt, werde er immer einen Platz in seinem Herzen haben. "Ich vermisse ihn sehr und ich liebe ihn. Er weiß, dass ich ihn liebe. […] Ich denke die ganze Zeit an ihn", stellt er klar.

In der nächsten Woche wird Quavos neues Album "Rocket Power" erscheinen, das er nach Takeoff benannt hat. "Es bedeutet alles für mich. Ich wurde von meinem Bruder Take angefeuert und habe all diese Emotionen, all den Schmerz, all die harten Zeiten, all die Tränen und all die Zeiten, in denen ich einfach nur Musik gemacht habe, um Songs zu spielen und er nicht da war, in mir angestaut", erklärt der Rapper. Das habe er genutzt, um ein ganzes Album zu produzieren, mit dem er seinen Neffen in Ehren halten will.

Anzeige

Getty Images Takeoff, Offset und Quavo im September 2022

Anzeige

Getty Images Quavo bei dem Grammys 2023

Anzeige

Getty Images Quavo im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de