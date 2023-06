Quavo gedenkt Takeoff an erstem Geburtstag seit seinem Tod

Takeoff (✝28) hat eine große Lücke hinterlassen. Im November 2022 hatten sich tragische Szenen ereignet: Der Rapper war in eine Schießerei geraten und war noch vor Ort verstorben. Das versetzte vor allem seine Familien in Trauer – besonders seinen Cousin Offset (31) und seinen Onkel Quavo (32), die als Musiktrio Migos aufgetreten waren, setzte das sehr zu. Seinen Schmerz um Takeoff machte Quavo jetzt an dem eigentlichen Geburtstag des Verstorbenen deutlich.

Heute wäre der "Slippery"-Interpret 29 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass postet sein Onkel ein Video auf Instagram, das ihn gemeinsam mit dem Verstorbenen beim Aussuchen von Kleidung zeigt. "Alles Gute zu deinem Geburtstag, Takeoff. Ich kann es kaum erwarten, dass es irgendwann wieder solche Tage gibt", schreibt der Rapper merklich ergriffen zu dem Video dazu. Auch auf Twitter teilt er ein Bild von seinem Familienmitglied und kommentiert das Foto mit: "Jeder soll meinem Neffen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich vermisse dich so sehr!"

Auch die Fans trauern in der Kommentarspalte des Videos um Takeoff. "Es ist so herzerwärmend, ihn so zu sehen. Beim Sprechen und wenn er seine eigene Persönlichkeit und seine Eigenheiten zeigt […]. Alles Gute zum himmlischen Geburtstag", schreibt ein User. "Dieses Video zeigt wirklich, wie loyal und bescheiden Takeoff ist", lautet ein weiterer der unzähligen Kommentare.

Anzeige

Getty Images Offset, Takeoff und Quavo aka Migos im Januar 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Quavo, US-Rapper

Anzeige

Getty Images Rapper Takeoff im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de