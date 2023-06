Quavo und Offset ehren Takeoff (†28) bei den BET Awards!

Takeoff (✝28) wird immer in Erinnerung bleiben. Der US-amerikanische Rapper gehörte dem Musiktrio Migos an, mit dem er an der Seite seines Onkels Quavo (32) und seines Cousins Offset (31) viele Erfolge feierte. Doch im November 2022 ereigneten sich Tragisches: Kirsnick Khari Ball – wie Takeoff mit bürgerlichem Namen hieß – geriet in eine Schießerei und verstarb noch vor Ort. Um ihn in Ehren zu halten, widmeten ihm Quavo und Offset nun ihren Auftritt bei den diesjährigen BET Awards.

Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts posten der Onkel und der Cousin des Verstorbenen Videos von ihrem Auftritt bei der Verleihung. In den Clips ist zu sehen, wie die Rapper erst Kirsnicks Song "Hotel Lobby" performen, bevor sie zu dem Migos-Track "Bad and Boujee" übergehen. Zwischen den beiden Liedern drehen sich die Musiker zum Videoscreen um, auf dem eine Rakete zu sehen ist, die in den Himmel steigt. Darunter kommt ein Bild von Takeoff zum Vorschein. "Für die Rakete", schreibt der 32-Jährige zu seinem Post. "Mach diesen Shit für die Familie, denn dieser Shit ist größer als ich", kommentiert der Mann von Cardi B (30) seinen Beitrag.

Am 18. Juni hätte Takeoff eigentlich seinen 29. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund teilte sein Onkel ein Video von ihm, das ihn emotional stimmte: "Alles Gute zu deinem Geburtstag, Takeoff. Ich kann es kaum erwarten, dass es irgendwann wieder solche Tage gibt."

Anzeige

Getty Images Quavo und Offset vor einem Bild von Takeoff

Anzeige

Getty Images Quavo und Offset bei den BET Awards 2023

Anzeige

Getty Images Quavo bei den BET Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de