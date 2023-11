Emotional: Rapper Takeoff hat heute seinen ersten Todestag!

Es ist ein trauriger Tag für seine Liebsten. Im November 2022 war der Rapper Takeoff (✝28) in eine Schießerei geraten – der US-Amerikaner war noch vor Ort verstorben. Der Vorfall ereignete sich vor einer Bowlingbahn. Für die Familie und die Freunde ist der plötzliche Tod des gebürtigen Texaners ein schwerer Schock. Ein Jahr nach seiner Ermordung bleibt der "Open It Up"-Interpret nicht vergessen: Sein Cousin Offset (31) und Co. gedenken rührend Takeoffs.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Rapper einen Clip, der ihn mit seinem Freund und Cousin zeigt. "Die Zeiten, die wir verbrachten, sind unbezahlbar, was wir in diesem Bereich erreicht haben – sie wollten uns nie unsere Lorbeeren geben. Wir haben die Welt beeinflusst", lautete Offsets liebevolle Hommage an seinen verstorbenen Kumpel. "Ich liebe dich. Take, du bist immer noch bei uns", beendete er rührend seinen Beitrag.

Unter seinem Post hinterließen die Fans Kommentare und gedachten ebenfalls Takeoffs. "Er wird immer in unsere Herzen eingraviert werden, wir lieben dich sehr, Takeoff.", schrieb ein User. Andere feierten die musikalischen Erfolge des 28-Jährigen: "[Euer Trio] Migos machte das Genre zu dem, was es heute ist."

Anzeige

Getty Images Rapper Takeoff bei den Global Citizen Live, Los Angeles

Anzeige

Getty Images Takeoff und Offset, Rapper

Anzeige

Getty Images Takeoff, Offset und Quavo im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de