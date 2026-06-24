Reese Witherspoon mit Sohn Deacon bei "Elle"-Premiere in NYC

Strahlend und in Pink zeigte sich Reese Witherspoon (50) am Dienstag bei der Premiere der neuen Prime-Video-Serie "Elle" in New York City – und das mit einem ganz besonderen Begleiter an ihrer Seite. Ihr Sohn Deacon Phillippe (22) begleitete die Schauspielerin auf dem roten Teppich. Reese erschien in einem rosafarbenen Spitzenkleid mit Korsage und herzförmigem Ausschnitt, während Deacon in einem schwarzen Anzug mit magentafarbener Krawatte erschien und damit farblich perfekt zu seiner Mutter harmonierte. Wie People berichtete, lehnte sich der Promispross bei seiner Wahl damit bewusst an den Look seines Vaters Ryan Phillippe (51) an, der Reese bei der Premiere von "Legally Blonde" im Jahr 2001 in Los Angeles mit exakt diesem Stil begleitet hatte.

Bei "Elle" handelt es sich um ein Prequel zu den "Legally Blonde"-Filmen, in denen Reese die ikonische Elle Woods verkörpert hatte. Die neue Serie folgt der Figur während ihrer Schulzeit in Seattle und wird von Newcomerin Lexi Minetree in der Titelrolle gespielt. Reese zeigte sich dabei äußerst bewegt von der Wahl der 25-jährigen Darstellerin. In einem Video auf ihrem Instagram-Account wurde die Schauspielerin sichtlich emotional: "Als ich Lexi Minetree in ihrem Video sah, hat es mich angehalten. Es hat mir den Atem verschlagen", sagte sie unter Tränen. Sie könne "nicht stolzer sein, die Fackel – oder besser die pinke Fackel – an Lexi Minetree als die neue Elle Woods weiterzugeben." Gute Neuigkeiten für alle Fans: Laut Reese wurde die Serie bereits vor dem Start der ersten Staffel für eine zweite Staffel verlängert, die sich aktuell in Produktion befindet. Staffel eins ist ab dem 1. Juli auf Prime Video zu sehen.

Deacon ist das gemeinsame Kind von Reese und ihrem Ex-Mann Ryan. Das frühere Paar heiratete 1999 und trennte sich 2006, bevor die Scheidung vollzogen wurde. Gemeinsam haben die beiden neben Deacon auch Tochter Ava. Reese ist außerdem Mutter von Sohn Tennessee, den sie mit ihrem Ex-Mann Jim Toth (55) hat. Deacon hat kürzlich sein Studium an der New York University abgeschlossen. In die Fußstapfen seiner Eltern will er bisher allerdings nicht treten – der 22-Jährige strebt eine Karriere als Musiker an.

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Getty Images Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Deacon Phillippe bei der Weltpremiere der Prime-Video-Serie "Elle" in New York, 23. Juni 2026

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Getty Images Reese Witherspoon und Ryan Phillippe bei der Premiere von "Legally Blonde" in Los Angeles, 26. Juni 2001

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Getty Images Bei der Premiere von "Elle" in New York: Lexi Minetree und Reese Witherspoon