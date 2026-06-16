Vorgeschichte: "Natürlich blond"-Serie startet im Juli

Die berühmte Elle Woods kehrt zurück. Ab dem 1. Juli 2026 ist die neue Prequel-Serie "Elle" bei Prime Video verfügbar. Die Newcomerin Lexi Minetree übernimmt darin die Kultrolle, die ursprünglich Reese Witherspoon (50) verkörpert hat. Die Serie zeigt, welche Erlebnisse und Erfahrungen die spätere Anwältin in ihrer Jugend geprägt haben – also die Vorgeschichte zur legendären Filmreihe. Reese selbst ist zwar nicht vor der Kamera zu sehen, wirkt hinter den Kulissen aber als ausführende Produzentin mit. Diese Woche wurde außerdem ein erster Trailer zur Serie veröffentlicht.

Neben Lexi gehört June Diane Raphael zum Cast der Serie, die laut Hollywood Life die Rolle von Elles Mutter übernimmt. Dass das Projekt bereits gut läuft, zeigt ein weiteres Detail: Noch bevor Staffel eins überhaupt erschienen ist, hat Prime Video bereits im Januar 2026 bekanntgegeben, dass die Produktion der zweiten Staffel begonnen hat. Reese produziert die Show über ihre eigene Produktionsfirma Hello Sunshine.

Die Welt rund um Elle Woods hat im Laufe der Jahre bereits mehrere Ableger hervorgebracht. Auf die beiden Kinofilme von 2001 und 2003 folgte 2009 der Direct-to-Video-Spin-off "Legally Blondes", in dem die Zwillinge Milly und Becky Rosso als jüngere Cousinen von Elle auftraten – Reese war damals nicht dabei. 2017 kam dann mit "Legally Blonde: The Musical" eine Bühnenversion des Stoffs auf den Broadway. Ein dritter Kinofilm, der 2020 angekündigt und von Mindy Kaling (46) und Dan Goor geschrieben werden sollte, lässt hingegen noch auf sich warten.

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Amazon MGM Studios Lexi Minetree als Elle Woods in der Serie "Elle"

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Getty Images Reese Witherspoon beim Apple-TV-Tastemaker-Event zu "The Last Thing He Told Me" in West Hollywood, 12. Februar 2026

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United Archives GmbH / ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"