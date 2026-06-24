Sie besuchte ihn: Was läuft zwischen BsF-I-Andreas & Jasmin?

Bei Bauer sucht Frau International geht das Liebes-Wirrwarr rund um Milchbauer Andreas aus Südtirol auch nach dem Finale weiter. Nachdem er sich in der Show zunächst für Katarina entschieden hatte, stellte sich heraus, dass die beiden nach den Dreharbeiten getrennte Wege gegangen sind. Nun sorgt Ex-Hofdame Jasmin auf Instagram für mächtig Gesprächsstoff: Sie teilte dort ein Video, das sie auf Andreas' Hof beim Kühemelken zeigt – und heizte damit wilde Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden an. In den Kommentaren ließ Jasmin dann noch eine vielsagende Andeutung fallen, die die Fans aufhorchen ließ. Gegenüber einem Follower schrieb die Wahl-Schweizerin, Andreas sei "nie mit Katarina zusammen" gewesen, und auch auf die Frage, ob sie derzeit Kontakt zu ihm habe, antwortete sie eindeutig: "Wir waren immer in Kontakt." Schon während der Hofwoche hätten die beiden nämlich Nummern ausgetauscht.

Dazu postete Jasmin ein Video mit dem Satz: "Plot Twist: Manche Entscheidungen enden nicht mit der letzten Folge." Das veranlasste Katarina, gemeinsam mit Hofdamen-Kollegin Nadine aus Dänemark in einem Facebook-Live Stellung zu beziehen. Die beiden sprachen dort über die Hassnachrichten, die sie nach der Sendung erhalten hatten – und beantworteten dabei auch die brennende Frage, ob Jasmin mit Andreas zusammen ist. "Nein, ist sie nicht, sagen wir jetzt einfach mal so. Das war gar nichts. Die sind wohl auch nur befreundet. Das sind halt Fake-News", platzte es aus Nadine heraus. Katarina ergänzte dazu: "Das sind auch Sachen, die gehen mich auch gar nichts an. Ich will da auch gar nicht nachhaken." Sollte Andreas sich im Nachhinein doch für Jasmin entschieden haben, wünsche sie ihm "das große Glück", so Katarina.

Dass das Finale keine glückliche Wendung für Andreas und Katarina brachte, hatte der Landwirt selbst gegenüber RTL eingeräumt: "Ich hatte noch nicht die Gefühle wie sie." Katarina hatte sich im Finale von "Bauer sucht Frau International" noch überschwänglich über ihren vermeintlichen Traummann geäußert – die Kehrtwende nach den Dreharbeiten traf sie deshalb besonders hart, wie sie kürzlich auf Instagram deutlich machte. "Bei mir war es immer da", sagte sie rückblickend über ihre Gefühle für Andreas. Von Anfang an habe sie gespürt, dass alles richtig sei. Sie habe bis zuletzt gehofft, dass Andreas nach der Hofwoche noch zu seinen Gefühlen finde: "Ich hatte natürlich immer gehofft, er kommt noch zu sich. Er brauchte Zeit für sich." Am Ende blieb diese Entwicklung jedoch aus.

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