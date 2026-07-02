Dieses "Bauer sucht Frau International"-Paar zieht zusammen

Große Neuigkeiten bei Bauer sucht Frau International: Silke und Franz gehen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Die Fernbeziehung, die die beiden über rund 700 Kilometer getrennt hat, gehört bald der Vergangenheit an. Silke zieht zu Franz auf seinen Bauernhof ins österreichische Ellmau in Tirol. Gegenüber RTL gaben die beiden jetzt ein glückliches Liebesupdate: "Wir sind mega glücklich und ja, wir sind immer noch zusammen. Und ja, uns geht es total gut", so Silke. Auch Franz freut sich sichtlich: "Schön, dass sie hier ist. Sie kommt dann oft und zieht bei mir richtig ein. Und das ist wunderschön."

Der aktuelle Besuch bei Franz soll laut Silke der letzte Kurztrip nach Ellmau gewesen sein. Im Hintergrund des RTL-Interviews sind bereits zahlreiche Umzugskartons zu sehen. "Dann kommt der große Möbelwagen und dann ziehe ich für immer zum Franz und brauche auch nicht mehr zurück nach Hause. Wir freuen uns und sind glücklich", verkündet sie. Damit macht das Paar nach den gemeinsamen Wochen bei der Kuppelshow nun auch im echten Leben gemeinsame Sache.

Dass es am Ende tatsächlich Silke sein würde, war in der Sendung lange nicht ausgemacht. Franz hatte sich während der Staffel schwergetan, eine Entscheidung zu treffen, und schwankte immer wieder zwischen Silke und Mitbewerberin Simone. Letztlich folgte er jedoch seinem Herzen und entschied sich für Silke. Noch während der Staffelaufzeichnung hatte er ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht – ein Novum bei "Bauer sucht Frau International", das es in der Sendung so zuvor noch nicht gegeben haben soll. Bereut haben beide ihre Entscheidung offenbar bis heute nicht.

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RTL Franz, Silke und Simone von "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL "Bauer sucht Frau-International"

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