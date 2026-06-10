"Bauer sucht Frau International" erreicht neue Bestwerte

Bei RTL ist am Dienstagabend das Finale von Bauer sucht Frau International über die Bildschirme geflimmert – und die Kuppelshow hat sich mit einem echten Quotenknaller verabschiedet. Satte 2,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zur letzten Folge der aktuellen Staffel ein und sorgten damit für einen neuen Staffelrekord. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 14,4 Prozent, wie DWDL unter Berufung auf AGF-Daten berichtet. Auch in der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren lief es richtig rund: 420.000 Fans sorgten für sehr gute 13,0 Prozent Marktanteil. Damit setzte sich die Liebessuche vom Land klar an die Spitze des Abends.

Parallel dazu stand auch bei ProSieben ein Abschied an: "TV Total" mit Sebastian Pufpaff (49) ging vorerst in die Pause. Zur letzten Ausgabe des Comedy-Klassikers schalteten ebenfalls rund 420.000 Menschen im Alter von 14 bis 49 Jahren ein, was in dieser Altersklasse soliden 12,6 Prozent Marktanteil entsprach. Insgesamt kam die Show laut DWDL aber nur auf 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und blieb damit deutlich hinter dem RTL-Hit zurück. Noch schwerer hatte es im Anschluss Klaas Heufer-Umlauf (42) mit "Experte für alles": Ab 21:27 Uhr wollten nur noch 390.000 Menschen zusehen, darunter 210.000 in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das bedeutete magere 6,8 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.

Während sich die Fans von Sebastian und Klaas also vorerst mit Wiedersehen begnügen müssen, können sich die Anhänger von "Bauer sucht Frau International" über einen erfolgreichen Abschluss ihrer Lieblingsshow freuen. Die Kuppelsendung begeistert seit Jahren Zuschauer, die sich für romantische Geschichten von einsamen Landwirten rund um den Globus interessieren und mitfiebern, wenn erste Dates, Hofwochen und Zukunftspläne anstehen. Dass gerade das große Wiedersehen und die letzten Entscheidungen noch einmal mehr Menschen vor die Fernseher locken, zeigt sich immer wieder an den Quoten zum Staffelfinale. Wie es für die Bauern und ihre Auserwählten nach der Kamera weitergeht, bleibt zwar abseits der Show meist privat – doch viele Fans verfolgen ihre Lieblingspaare über Social Media weiter.

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