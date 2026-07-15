BsF-I-Jasmin behauptet: Sie war mit Sommerhaus-Star liiert

Für Aufmerksamkeit sorgt sie schon seit ihrem Abgang bei Bauer sucht Frau International – jetzt packt Ex-Hofdame Jasmin auf Instagram erneut aus. Die 41-Jährige teilte dort kürzlich mehrere Kuss- und Kuschelfotos mit Sänger Benjamin Boyce (57) und behauptete: Der ehemalige Caught-in-the-Act-Star war ihr letzter Freund. Auf den Bildern des Beitrags ist das einstige Paar verliebt zu sehen. Sie beschreibt eine Kennenlernphase voller Romantik, berichtet von einem Heiratsantrag und erklärt, sie habe damals geglaubt, ihren Soulmate gefunden zu haben. Am Ende habe Benjamin die Beziehung ausgerechnet am Valentinstag beendet. In ihren Posts schildert Jasmin auch, warum die Beziehung letztlich scheiterte. Zentrales Thema ist dabei die Vergangenheit des Sängers mit seiner Ex-Freundin Kate Merlan (39).

Jasmin schreibt: "Sie behauptete, dass nach dem Sommerhaus der Stars der Streit zwischen den beiden eskalierte und Ben sie geschlagen habe. Es folgte eine Strafanzeige. Danach teilte sie immer wieder öffentliche Stories darüber, wie schlimm Ben sei. Ich hatte das Gefühl, den Ben zu verlieren, in den ich mich verliebt habe." Am Ende habe Benjamin ihr vorgeworfen, genauso eifersüchtig und crazy zu sein wie Kate – und habe die Beziehung schließlich am Valentinstag beendet. "Seitdem bedeutet der Valentinstag für mich etwas völlig anderes", so Jasmin. Im Netz begegnen ihr viele User skeptisch und werfen ihr vor, die Enthüllungen gezielt zur Steigerung ihrer Reichweite einzusetzen. Einige werfen ihr vor, die Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt zu haben. Jasmin kontert: "Fake-Bilder mit KI zu erstellen, hab ich nicht nötig."

Benjamin wies alle Anschuldigungen der körperlichen Gewalt zurück. Laut Kate endete das Verfahren mit einer Geldstrafe, die er akzeptierte. Eine rechtskräftige Verurteilung ist nicht bekannt – es gilt die Unschuldsvermutung. Jasmin selbst sorgte zuletzt auch durch ihren Besuch bei dem Südtiroler Bauer Andreas auf seinem Hof für Spekulationen – die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen den beiden hatte sie auf Social Media selbst angeheizt. In den Kommentaren legte sie nach und behauptete über Andreas und Katarina: Er sei "nie mit Katarina zusammen" gewesen. Auf die Frage nach Kontakt antwortete sie außerdem klar: "Wir waren immer in Kontakt." Und sie verriet, dass sie schon während der Hofwoche Nummern ausgetauscht hatten.

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Instagram / jazzy_rose777 Benjamin Boyce und "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Jasmin

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Instagram / jazzy_rose777 Benjamin Boyce und "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin Jasmin

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RTL Bauer Andreas und Jasmin bei "Bauer sucht Frau International" 2026