Bei BsF-International-Andreas und Katarina ist alles aus

Bei Bauer sucht Frau International ist das Liebesglück von Andreas und Katarina schon wieder Geschichte. In der großen Finalfolge der RTL-Kuppelshow entschied sich Milchbauer Andreas aus Südtirol vor wenigen Tagen klar für Kandidatin Katarina aus Hessen – und schickte ihre Konkurrentin Jasmin nach Hause. Die 43-Jährige war überglücklich, schwärmte vor laufenden Kameras von ihrem "Traummann" und plante bereits ihren nächsten Besuch auf dem idyllischen Hof in den Bergen. Doch nach Ende der Dreharbeiten folgte die überraschende Wende: Andreas offenbart nun, dass seine Gefühle für die temperamentvolle Hessin doch nicht stark genug waren.

Im TV-Finale wirkten die beiden noch wie frisch verliebt. Andreas überreichte Katarina selbstgemachten Holzschmuck als kleine Erinnerung, damit sie ihn in der Zeit bis zum Wiedersehen nicht vergesse. Sie war überzeugt, mit dem Milchbauern den richtigen Partner gefunden zu haben, und sprach offen von einer gemeinsamen Zukunft in Südtirol. Gegenüber RTL stellt Andreas jetzt jedoch klar: "Ich hatte noch nicht die Gefühle wie sie." Der Kontakt sei nach der Sendung eingeschlafen, schließlich hätten beide eingesehen, dass sie getrennte Wege gehen. Für Fans der aktuellen, achten Staffel von "Bauer sucht Frau International" bedeutet das: Aus der im Finale angedeuteten großen Liebesgeschichte wird vorerst kein Paar-Alltag auf dem Hof.

Für Katarina ist es damit das vorläufige Ende eines emotionalen TV-Abenteuers, in dem sie schon früh deutlich gemacht hatte, wie sehr sie sich ein Leben an Andreas' Seite wünscht. Beim gemeinsamen Hoffest hatte die Hessin ihre Begeisterung so offen gezeigt, dass Rivalin Jasmin sich übergangen fühlte – aus der angespannten Stimmung entwickelte sich schließlich ein handfester Zoff. Am Ende entschied sich Andreas zwar für Katarina und gab ihr die ersehnte Chance auf ein gemeinsames Glück, doch im Alltag nach den Kameras konnte das verliebte Hoch offenbar nicht standhalten. Nun müssen sowohl der Südtiroler Landwirt als auch die Hessin ihre Zukunftspläne ohne einander schmieden.

Anzeige Anzeige

RTL Andreas und Katarina von "Bauer sucht Frau International" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Andreas, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Andreas, Katarina und Jasmin, "Bauer sucht Frau International" 2026