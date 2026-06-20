Von Andreas gekorbt: BsF-International-Katarina meldet sich

Für Milchbauer Andreas aus Südtirol und Kandidatin Katarina aus Hessen schien bei Bauer sucht Frau International zunächst alles wie im Märchen zu laufen: Im großen Finale der RTL-Show entschied sich der 46-Jährige klar für Katarina, die vor laufenden Kameras schwärmte, sie habe endlich ihren Traummann gefunden. Nach den Dreharbeiten ruderte Andreas jedoch deutlich zurück und gab zu, dass seine Gefühle nicht mit ihren mithalten konnten. Nun äußert sich auch Katarina erstmals ausführlich – und macht in einer emotionalen Instagram-Botschaft deutlich, wie sehr sie die plötzliche Kehrtwende ihres Bauern trifft.

Katarina beschreibt, dass ihre Gefühle für Andreas von Anfang an sehr stark gewesen seien. "Bei mir war es immer da", erklärt die Hundeliebhaberin und betont, sie habe die ganze Zeit gespürt, dass er der Richtige sei und sich alles gut anfühle. Andreas dagegen habe noch Zeit gebraucht, deshalb habe sie gehofft, er würde nach der intensiven Hofwoche in Südtirol noch zu seinen Gefühlen finden. "Ich hatte natürlich immer gehofft, er kommt noch zu sich. Er brauchte Zeit für sich", schildert sie ihre Sicht. Doch die ersehnte Annäherung blieb aus. "Ja, ich habe mich leider getäuscht bei Andreas", so Katarina.

Im großen Finale der Show hatte Katarina noch völlig überwältigt gewirkt, als sich Andreas für sie entschied und nicht für seine andere Kandidatin Jasmin. "Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt hier stehe", schwärmte sie damals und nannte ihn ihren "Traummann". Sie plante sogar schon den nächsten Besuch auf dem Hof in den Bergen. Für das Liebesglück der beiden sollte es jedoch nicht reichen – nach den Dreharbeiten kam die Kehrtwende. Andreas erklärte gegenüber RTL: "Ich hatte noch nicht die Gefühle wie sie."

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RTL Andreas und Katarina bei "Bauer sucht Frau International" 2026

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