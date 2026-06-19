"Bauer sucht Frau International"-Nadine packt über Ron aus

Bäuerin Nadine suchte bei Bauer sucht Frau International eigentlich die große Liebe – doch mit Hofgast Ron wollte es am Ende nicht klappen. Die Esel- und Hundezüchterin gab ihm schließlich einen Korb. Nach dem Ende der Staffel spricht sie nun in einem TikTok-Clip offen über ihre Zeit mit dem Kandidaten – und schildert dabei, wie dramatisch die gemeinsame Zeit mit ihm wirklich gewesen sein soll. Zwar sei die Show ein "liebevolles Format", viele der dramatischeren Szenen seien jedoch herausgeschnitten worden. Als erste "Red Flag" nennt sie dabei eine Aussage von Ron, die gefallen sein soll, als die Kameras nicht liefen. "'Die Hunde, die müssen in einen Anbau. Die müssen in einen Zwinger. Die können ja nicht im Haus bleiben.' [...] Es gibt gar keinen Grund, für jemanden zu sagen: 'Oh Gott, die Hunde, die müssen aber hier raus'", erzählt sie und fügt hinzu: "Das fand ich echt auch ein bisschen anmaßend, wenn ich ehrlich bin."

Doch die Kuppelshow-Kandidatin berichtet noch von weiteren Situationen. Schon früh habe er davon gesprochen, dass beide Kompromisse eingehen müssten – etwas, das Nadine irritierte: "Was denn für ein Kompromiss? Also, wir haben ja noch gar keine Beziehung. Wir wissen doch noch gar nicht, wo die Reise hingeht", so die Bäuerin. Auch im Alltag habe der US-Amerikaner immer wieder etwas auszusetzen gehabt – ihm sei zu kalt gewesen, seine Füße seien nass gewesen, das Essen sei zu fettig, zu süß oder nicht süß genug. "Es war immer irgendetwas. Und dieser Mensch gehört einfach nicht auf einen Hof. Der gehört nicht in eine Tierzucht, vor allem in so eine wunderschöne Natur, wo man eigentlich davon lebt, dass man ganz, ganz viel draußen ist. Das war einfach nichts für ihn", sagt Nadine deutlich.

Für Irritation habe zudem ein Liebesbrief gesorgt, den sie von ihm erhalten habe und in dem er vor allem auf körperliche Merkmale eingegangen sei. "Ich meine, das hören wir ja auch gern mal. Aber wir sind noch nicht zusammen. Da sind wir noch nicht. Das ging mir alles... Und nicht, weil ich so lange allein bin, sondern das mag ich einfach grundsätzlich nicht an Männern, wenn es immer nur gleich ums Bett geht", erklärt sie. Im Finale habe sie ihm schließlich offen gesagt, dass es zwischen ihnen nicht passe und sie keine Gefühle für ihn habe. Seine Reaktion sei jedoch alles andere als verständnisvoll gewesen. "Er hat mir den Mund verboten. Er hat gesagt: 'Shut up, du, laber nicht.' Erst später kam das, was er dann gesagt hat: 'Na ja, dann solltest du dir vielleicht eine Frau suchen'", so Nadine.

Letztlich habe seine Reaktion ihr noch einmal deutlich gemacht, dass sie und Ron nicht zueinander passen. "Und ich möchte noch was sagen: Wenn sich Partner messen müssen, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist ja einer in seiner Situation auch sehr verunsichert", betont sie. Damit möchte Nadine das Thema für sich auch abschließen: "Also, jetzt habe ich genug zu dem Thema gesagt. Aber das waren die Red Flags von Ron, der hier einfach nicht in dieses Leben, in unser Leben, hineinpasst." Dennoch gibt die Bäuerin die Hoffnung auf die große Liebe nicht auf. "Das bedeutet aber nicht, dass kein anderer Mann hineinpasst. Das bedeutet auch nicht, dass hier eine Diktatur, ein weibliches Matriarchat irgendwie vorherrscht oder sonst wie. Sondern das bedeutet nur, dass diese beiden Männer eben nicht zu mir passten", schließt sie ab.

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