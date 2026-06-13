BsF-International-Jasmin verrät: Das zeigte RTL nicht im TV

Eigentlich begann die Geschichte von Jasmin und Bauer Andreas mit einem handgeschriebenen Brief – doch die Zuschauer von Bauer sucht Frau International bekamen davon nichts zu sehen. Nun verrät die 41-Jährige auf Instagram, was RTL damals nicht zeigte: Mit einem Brief, den sie nach eigenen Worten "mit Herzklopfen geschrieben, eingepackt und abgeschickt" hatte, wollte sie die Aufmerksamkeit des Tiroler Landwirts gewinnen. Im Fernsehen hingegen wirkte es so, als habe Andreas seine Kandidatinnen ausschließlich per Tablet ausgewählt – von der romantischen Geste war keine Spur.

Auf Instagram veröffentlicht Jasmin nun Auszüge aus dem Schreiben, mit dem ihre Teilnahme an der Kuppelshow einst begann. Darin heißt es: "Ich habe deinen Steckbrief gelesen und musste sofort lächeln. Du wirkst wie jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht – aber trotzdem noch an das Schöne glaubt." Weiter schrieb sie: "Ich bewerbe mich bei dir, weil ich neugierig bin auf das, was hinter dem ersten Eindruck steckt. Ich möchte dich wirklich kennenlernen – nicht nur im Alltag, sondern auch dann, wenn es ruhig wird."

Am Ende der Staffel entschied sich Andreas jedoch gegen Jasmin und für ihre Konkurrentin Katarina. Vorausgegangen waren Spannungen zwischen den beiden Frauen auf dem Hof. Doch auch die Beziehung zu Katarina hielt nicht lange. Vor laufenden Kameras schwärmte sie noch von ihrem "Traummann" und plante bereits ihren nächsten Besuch. Nach den Dreharbeiten folgte jedoch die Ernüchterung. Gegenüber RTL erklärte der Tiroler Mutterkuhhalter: "Ich hatte noch nicht die Gefühle wie sie." Der Kontakt sei schließlich eingeschlafen, und beide hätten erkannt, dass es langfristig nicht passte.

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RTL Jasmin, Andreas und Katarina in "Bauer sucht Frau International"

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