BsF-International: Welche Paare sind heute noch zusammen?

Die achte Staffel von Bauer sucht Frau International ist vorbei – und das Fazit fällt für die meisten Kandidaten ernüchternd aus. Sechs Landwirte und zwei Landwirtinnen wagten das Liebesexperiment, doch am Ende fand nur ein einziges Paar wirklich zueinander: Franz und Silke. In Österreich hatte der sympathische Landwirt zunächst zwei Frauen kennengelernt, entschied sich jedoch früh dafür, Kandidatin Simone nach Hause zu schicken und sich ganz auf Silke zu konzentrieren. Eine Entscheidung, die sich offenbar ausgezahlt hat: Die beiden verstanden sich so gut, dass sie ihre gemeinsame Hofwoche kurzerhand verlängerten und die Zeit auf dem Hof in vollen Zügen genossen. Auch nach den Dreharbeiten blieb ihre Verbindung bestehen. Nur vier Monate nach dem Kennenlernen ging Franz den nächsten Schritt und machte seiner Silke einen Heiratsantrag. Die gemeinsame Zukunft ist bereits geplant: Mitte Juli will sie endgültig zu ihm auf den Hof ziehen.

Für alle anderen "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten blieb die erhoffte Liebe aus. In Schweden verstanden sich Florian und Leonie zwar auf Anhieb bestens, nach der Hofwoche entwickelte sich daraus laut RTL jedoch keine Liebesbeziehung. Stattdessen pflegen die beiden bis heute einen engen Kontakt und eine gute Freundschaft. Auch Bäuerin Nadine fand mit Ron nicht ihr großes Liebesglück. Die romantischen Gefühle blieben bei ihr aus, dennoch bereut sie ihre Teilnahme nicht und hofft weiterhin auf den richtigen Partner. Für einen besonderen Moment der Staffel sorgte Annette: Als erste bisexuelle Kandidatin in der Geschichte des Formats entschied sie sich für Andrea und verbrachte mit ihr die Hofwoche in Kanada. Zwar stehen die beiden Frauen noch immer in Kontakt, ein Paar sind sie jedoch nicht geworden. Als Grund nannten sie unterschiedliche Erwartungen an ihr Leben.

In Costa Rica sorgte Mathias mit seiner sehr einfachen Unterkunft zunächst für überraschte Reaktionen bei seinen Hofdamen. Am Ende blieb Belina an seiner Seite. Für eine Beziehung reichte es allerdings nicht: Zwar verliebte sie sich nicht in den Bauern, dafür umso mehr in das Land. Der Kontakt zwischen den beiden besteht dennoch weiterhin, und ein Wiedersehen ist bereits geplant. Am endgültigsten ist die Situation bei Andreas und Katarina: Die beiden haben nach ihrem gemeinsamen Erlebnis in Südtirol gar keinen Kontakt mehr. Interessanterweise taucht Andreas dafür auf Social Media immer wieder gemeinsam mit Mitbewerberin Jasmin auf, die mit einem Beitrag und gemeinsamen Bildern Liebesgerüchte anheizt.

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RTL "Bauer sucht Frau International"-Cast 2026

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RTL Silke und Franz bei "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Mathias und Belina bei "Bauer sucht Frau International" 2026