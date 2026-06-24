"Späti" Staffel 2: Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist zurück

Gute Nachrichten für alle Fans der ZDF-Sitcom "Späti": Die Serie mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) in der Hauptrolle geht jetzt in die zweite Runde. Wilson kehrt dabei als Fred zurück, der sich endlich den Traum vom eigenen Späti erfüllt hat. Doch der kleine Kiez-Laden entpuppt sich schnell als Bewährungsprobe: Geldsorgen, Nachbarschaftskonflikte, Behördenstress und familiärer Druck machen Fred das Leben schwer. Wie Serienjunkies berichtet, werden die neuen Folgen derzeit in Berlin gedreht und sollen voraussichtlich bis zum 19. August 2026 fertiggestellt sein.

Der kleine Laden entwickelt sich in der neuen Staffel zunehmend zum Treffpunkt einer ungewöhnlichen Wahlfamilie. Neben Wilson sind auch Gülseren Erkut als Aylin, Alexander Finkenwirth als Konnopke, Zeynep Bozbay als Maya, Eva Weißenborn als Marianne und Falilou Seck als Rashid wieder mit dabei. Die Zuschauer dürfen sich aber auch auf prominente Gastauftritte freuen: Laut Serienjunkies stehen Jan Henrik Stahlberg, Isabel Polack, Merdan Suna Ma, Lucy Gärtner, Lena Cassel und Model Stefanie Giesinger (29) für Episodenrollen vor der Kamera. Weitere prominente Namen sollen noch folgen, werden bislang aber geheim gehalten.

Neben den beruflichen Entwicklungen läuft es für Wilson derzeit auch privat rund. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich der Schauspieler mit der Mutter seiner Tochter verlobt hat. Die freudige Nachricht teilte er im Finale der Familiendoku Diese Ochsenknechts mit den Fans. Wann und wo die Trauung stattfinden soll, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Bis die Hochzeitspläne konkreter werden, steht für Wilson aber erst einmal die Rückkehr in den Berliner "Späti" im Mittelpunkt.

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ZDF/Max Rauer Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Fred in "Späti"

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AEDT / ActionPress Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

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Sky / B 28 Familie Ochsenknecht in Kapstadt am Strand in "Diese Ochsenknechts", Folge 8