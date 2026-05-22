Im Urlaub: Zwischen Natascha und Wilsons Verlobter knallt's

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) verkündet im Staffelfinale von Diese Ochsenknechts überraschend seine Verlobung mit der Mutter seiner Tochter. Zuvor kommt es in Folge sieben während des Südafrika-Urlaubs jedoch noch zu einem handfesten Streit zwischen Natascha Ochsenknecht (61) und der Partnerin ihres Sohnes. Auslöser des Konflikts ist eine plötzliche Erkrankung von Wilson: Kurz vor einer gemeinsam geplanten Safari-Tour bekommt er heftige Magenkrämpfe und kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Natascha lässt daraufhin einen Arzt rufen und gibt der Produktion nur wenige Meter von Wilson entfernt besorgte Statements zu seinem Zustand – was seiner Partnerin gar nicht gefällt.

Wilsons Freundin will ihren kranken Partner vor den Kameras schützen und fordert: "Könnt ihr mal nicht die Kamera auf Wilson halten, wenn's ihm so schlecht geht?" Als Natascha Interviews über seinen Gesundheitszustand gibt, legt sie nach und bittet darum, das Gespräch zumindest nach draußen zu verlagern. Natascha reagiert mit den Worten: "Beruhig dich, so dramatisch ist es auch nicht." Das lässt Wilsons Partnerin nicht auf sich sitzen und fährt ihr ganz schön über den Mund: "Nein. Du sagst mir nicht, dass ich mich beruhige. Okay?" Natascha ärgert sich über die Reaktion der Partnerin ihres Sohnes und kommentiert: "Magen-Darm ist scheiße, hat aber jeder schon gehabt. So eine Panikmacherei." Im Einzelinterview ergänzt sie später entrüstet: "Man kann mit mir sachlich reden, aber der Ton muss einfach stimmen."

Wilson selbst stellt sich in der Sendung klar auf die Seite seiner Partnerin. "Meine Mutter ist ja eine Person, die gerne Ansagen macht. Und wenn sie mal eine Ansage bekommt, dann muss sie halt auch mal damit leben", sagt er. Außerdem erklärt er: "Das ist, glaube ich, in jeder Beziehung so, dass der Partner einen noch besser kennt als die Mutter selbst." Als die Familie den Streit am nächsten Tag noch einmal Revue passieren lässt, äußert sich auch Schwester Cheyenne (25) über Wilsons jetzige Verlobte: "Wilsons Freundin ist halt auch 'ne sehr direkte und sehr toughe Person. Also ich möchte mich mit jedem streiten, aber nicht mit ihr, weil die macht mich fertig, glaube ich." Ehemann Nino (31) ergänzt: "Ich glaube, sie ist eine, die eine starke Meinung hat", betont aber zugleich, dass er selbst zu viel Respekt vor Natascha hätte, so mit ihr zu reden.

Anzeige Anzeige

Sky / B 28 Collage: Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Sky / B 28 Wilson Gonzalez Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts", Folge 7

Anzeige Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2023