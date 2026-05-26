Das halten die Ochsenknechts von Wilson Gonzalez' Verlobung

In der finalen Folge von Diese Ochsenknechts erlebt die ganze Familie einen emotionalen Überraschungsmoment: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) gibt während des gemeinsamen Südafrika-Urlaubs am Strand plötzlich seine Verlobung bekannt. Der Schauspieler wurde von seiner Partnerin, der Mutter seiner Tochter, gefragt und sagte ja. Die Reaktion der Familie ließ nicht lange auf sich warten: Jubel, Umarmungen und spontane Angebote. Sowohl sein Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) als auch seine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) meldeten sich direkt als mögliche Trauzeugen.

Auch in den Einzelinterviews zeigte sich seine Familie begeistert. Dass nicht Wilson selbst, sondern seine Partnerin den Antrag gemacht hat, kommentierte Cheyenne mit einem Augenzwinkern: "Wilson hat halt einfach wieder nicht seinen Arsch aus der Hose bekommen und deswegen hat sie es gemacht, weil wir Frauen sind unabhängig und wir können das ja auch. Und deswegen: Finde ich gut!" Jimi sah die Verlobung als logische Konsequenz der Beziehung seines Bruders: "War nur eine Frage der Zeit. Ich meine, die beiden sind sehr verliebt ineinander, die beiden haben ein sehr, sehr schönes Kind – von daher ist Verlobung einfach der nächste Schritt."

Mutter Natascha Ochsenknecht (61) erklärte zunächst: "Ich dachte erstmal, die wollen mich verarschen", schob dann aber direkt nach: "Das heißt ja für ihn, dass er angekommen ist. Freue ich mich darüber, klar." Das ist bemerkenswert, denn kurz zuvor war es zwischen Natascha und Wilsons Partnerin noch zu Streit gekommen. Auslöser war eine plötzliche Erkrankung von Wilson auf dem Weg zu einer Safari, bei der die 61-Jährige besorgte Statements vor der Kamera gab – was seiner Partnerin missfiel.

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Imago Wilson Gonzalez Ochsenknecht beim Deutschen Computerspielpreis 2026

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue Ochsenknecht auf einem Konzert von Drake

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Sky / B 28 Familie Ochsenknecht in Kapstadt am Strand in "Diese Ochsenknechts", Folge 8