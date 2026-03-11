Endlich: Dann startet fünfte "Diese Ochsenknechts"-Staffel

Die Ochsenknechts kehren mit der fünften Staffel ihrer Reality-Dokusoap auf die Bildschirme zurück. Ab dem 21. April läuft die neue Staffel exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW sowie linear auf Sky One. Mit dabei sind Natascha Ochsenknecht (61), ihre Söhne Jimi Blue (34) und Wilson (35), ihre Tochter Cheyenne (25) mit Ehemann Nino Sifkovits (30) sowie Oma Bärbel Wierichs. Die achtteilige Staffel verspricht erneut jede Menge Familiendrama, emotionale Momente und spannende Reiseerlebnisse.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht ein gemeinsamer Familienurlaub in Südafrika. In Kapstadt warten auf die Ochsenknechts nicht nur Sonne und einzigartige Erlebnisse, sondern auch neues Drama. Zwei Fronten innerhalb der Familie scheinen verhärtet und sorgen für ordentlich Konfliktpotenzial. Deutlich harmonischer, wenn auch nicht weniger chaotisch, verläuft hingegen der Männertrip nach Lappland, auf den sich Nino, Wilson und Jimi begeben. Neben den Reiseabenteuern können sich die Fans auch auf Einblicke in zahlreiche Events, neue Projekte und die alltäglichen Dramen der Familie freuen.

Der "Familienwahnsinn" der Ochsenknechts hat sich in den vergangenen Jahren als Lieblingsstoff bei den Zuschauern etabliert. Die vierte Staffel der Reality-Serie wurde im vergangenen Jahr aufgrund des großen Erfolgs um fünf zusätzliche Folgen verlängert. Produziert wird "Diese Ochsenknechts" von B28 Produktion im Auftrag von Sky Deutschland. Alle bisherigen vier Staffeln der Sky Original Show sind bereits auf Sky und WOW abrufbar. Zudem können Fans auch das Spin-Off "Unser Hof mit Cheyenne und Nino" sowie "Yeliz und Jimi: We Are Family?!" streamen.

David Bloomer, Sky Deutschland Familie Ochsenknecht posiert

Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022