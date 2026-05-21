Überraschung: Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat sich verlobt

Freudige Neuigkeiten bei Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36): Der Schauspieler und Sohn von Uwe (70) und Natascha Ochsenknecht (61) hat sich verlobt! Die überraschende Nachricht verkündet er seiner Familie im Staffelfinale der Doku-Serie Diese Ochsenknechts, wie Bunte.de jetzt bereits vor offizieller Ausstrahlung der Folge berichtet. Am Strand von Kapstadt sitzt Wilson gemeinsam mit seiner Mutter, seiner Großmutter, seinen Geschwistern und Cheyennes (25) Ehemann Nino (31) zusammen, als er die frohe Botschaft teilt: "Wir haben uns verlobt." Die Verlobte des 36-Jährigen ist die Mutter seiner Tochter.

Besonders charmant ist die Geschichte, wie es zum Heiratsantrag kam – denn nicht Wilson selbst ist vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen, sondern sie hat die Initiative ergriffen. Wie er im Doku-Finale erzählt, hatte er ihr im Dezember 2025 Konzertkarten für Radiohead geschenkt. "Sie ist ein riesengroßer Fan, hat sie noch nie live gesehen", so Wilson. Beim Konzert habe sie dann "Tränen in den Augen" gehabt und ihn gefragt, ob er sie heiraten wolle. "Und dann habe ich 'Ja' gesagt", berichtet er. Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, ist bislang noch offen.

Wilson und seine Verlobte sind seit 2023 ein Paar. Im Jahr 2024 wurde ihre gemeinsame Tochter geboren. Im Gegensatz zu Wilson, der als Schauspieler und Mitglied der bekannten Ochsenknecht-Familie in der Öffentlichkeit steht, hält sich seine Partnerin komplett aus dem Rampenlicht heraus – nicht einmal ihr Name ist bekannt. Auch die Familienmitglieder, die die Neuigkeit in Kapstadt erfahren haben, sollen laut Bunte.de von der Verlobung ziemlich überrascht gewesen sein.

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gbrci / Future Image / ActionPress Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

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Sky / B 28 Familie Ochsenknecht in Kapstadt am Strand in "Diese Ochsenknechts", Folge 8

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Instagram / willywonkaweinhaus Wilson Gonzalez Ochsenknecht mit seiner Tochter, Mai 2025