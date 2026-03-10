Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt erstmals seine Tochter

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) hat auf Instagram erstmals ein Foto mit seiner Tochter geteilt. Auf der Aufnahme ist der Schauspieler zu sehen, wie er die Kleine liebevoll auf dem Arm hält. "Mein größter Flex", schrieb er zu dem rührenden Schnappschuss, der in einem Café in Kapstadt, Südafrika, entstanden ist. Wilson trägt auf dem Bild einen schwarzen Freizeitlook mit Sonnenbrille und Kappe, während seine Tochter mit ihren blonden Locken zu erkennen ist. Seit der Geburt im Juli 2024 hatte er das Kind aus der Öffentlichkeit herausgehalten und nur ein Foto einer kleinen Babyhand gepostet.

Die Familie reagierte begeistert auf das seltene Posting. Seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und sein Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) hinterließen jeweils zwei rote Herzen, Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) schickte vier gerührte Smileys. Auch Yeliz Koc (32), die mit Jimi Blue Tochter Snow (4) hat, kommentierte mit "So nämlich". Weitere Promis wie Valentina Pahde (31), Anna Maria Mühe (40) und Sebastian Tigges posteten ebenfalls rote Herzen. Den Namen seiner Tochter behält Wilson weiterhin für sich, wie er gegenüber Bunte im März betonte: "Das macht die Dinge entspannter. Es reicht, wenn einer in der Öffentlichkeit steht."

In der Doku-Soap Diese Ochsenknechts gewährte der Schauspieler dennoch einige private Einblicke. Seine Rolle als Vater nehme er sehr ernst und die Geburt habe seine Sichtweise aufs Leben verändert. Bisher sei "alles easy", die "krasse 180-Grad-Drehung, von der alle sprechen", habe bei ihnen nicht stattgefunden, erzählte Wilson. "Wir nehmen sie auch überallhin mit. Auf die Berlinale-Party genauso wie zum Dreh von 'Diese Ochsenknechts'. Alles mal ausprobieren." Heiraten sei für ihn und seine Partnerin kein Thema: "Nein, wir haben ein gemeinsames Kind. Mehr zeigen, dass man füreinander da ist, geht nicht." Bezüglich weiteren Nachwuchses zeigte er sich entspannt: "Wir stammen beide aus großen Familien, viele Freunde bekommen gerade Kinder. Es wäre völlig okay, wenn wir bei einem bleiben würden."

Anzeige Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021