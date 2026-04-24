Wilson Gonzalez verteidigt Bruder Jimi Blue vor Kritikern

Im Zuge der neuen Staffel der Familien-Doku-Soap Diese Ochsenknechts hat Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) ein klares Zeichen der Solidarität gesetzt. In einem Interview mit web.de stellte sich der Schauspieler und Filmemacher hinter seinen Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34), der in den vergangenen Monaten immer wieder Zielscheibe öffentlicher Kritik war. Wilson Gonzalez fand deutliche Worte: Fehler passierten jedem Menschen – doch wer im Rampenlicht stehe, bekomme diese ungleich stärker zu spüren. Besonders die Reaktionen in Deutschland empfindet er als unverhältnismäßig: "Manchmal wundere ich mich darüber, dass vor allem in Deutschland viele Menschen sehr empfindlich reagieren – als hätte diejenige Person gleich dem ganzen Land geschadet", so der Schauspieler. Für ihn steht fest: Das Wichtigste sei, den eigenen Weg zurückzufinden – und das habe Jimi Blue seiner Einschätzung nach bislang ordentlich bewältigt.

Im Sommer 2025 geriet Jimi Blue Ochsenknecht wegen unbezahlter Hotelrechnungen in die Schlagzeilen und wurde in Österreich festgenommen. Eine offene Forderung von rund 14.000 Euro führte dazu, dass er mehrere Tage in Haft saß, bevor seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) den ausstehenden Betrag beglich. Auch danach rissen die negativen Nachrichten nicht ab: Yeliz erhob in sozialen Netzwerken Vorwürfe rund um die Erziehung der gemeinsamen Tochter, und die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüfte eine erneute Anklage im Zusammenhang mit dem Hotelvorfall. Jimi Blue kehrte Ende 2025 ins TV zurück. "Ich bin positiv überrascht, dass ihm die Chance gegeben wurde. Dass er bei Promi Big Brother teilnehmen – und die Staffel dann auch noch gewinnen – würde, hatte ich so nicht kommen sehen. Darüber habe ich mich sehr gefreut", erklärte Wilson Gonzalez.

Im Interview sprach Wilson Gonzalez auch über die Dynamiken innerhalb der Ochsenknecht-Familie, die in der neuen Staffel erneut eine zentrale Rolle spielen. Acht neue Episoden, Drehorte von Südafrika über Lappland bis Dubai – und dennoch bleibt der Konflikt das eigentliche Zugpferd des Formats. Während Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25) sich im Trailer selbst als "Buhmann" der Staffel bezeichnet, sieht Wilson Gonzalez das anders: Seiner Meinung nach fällt diese Rolle eher Mutter Natascha Ochsenknecht (61) zu. Sich selbst beschrieb er als jemanden, der bewusst keine Angriffsflächen bietet und bei familiären Spielchen nicht mitmacht. Die ewigen Konflikte in seiner Familie bezeichnet er sinngemäß als eine nicht enden wollende Geschichte, aus der er sich weitgehend heraushält. "Zweimal im Jahr würde ich mit meiner Familie eher nicht in den Urlaub fahren wollen", gestand er. Sein Ziel sei simpel: Zeit mit der Familie verbringen – aber in einem Maß, das für alle erträglich bleibt.

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Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Juni 2024

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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David Bloomer, Sky Deutschland Familie Ochsenknecht posiert