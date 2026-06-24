Zehn Jahre solo: Darum datet Angelina Jolie nach Brad nicht

Angelina Jolie (51) hat seit ihrer Trennung von Brad Pitt (62) vor rund zehn Jahren niemanden gedatet – das verrät die Schauspielerin jetzt in einem offenen Interview mit Yahoo. Das Gespräch drehte sich eigentlich vorwiegend um ihren neuen Film "Couture", doch Angelina nutzte die Gelegenheit auch für ein persönliches Geständnis. "Um ehrlich zu sein, habe ich seit meiner Scheidung vor einem Jahrzehnt nicht gedatet", gesteht sie. Stattdessen habe sie ihre gesamte Energie in ihre sechs Kinder und ihre Familie gesteckt.

Nun scheint sich bei der Schauspielerin jedoch etwas zu verschieben. Ausgerechnet ihre Filmrolle hat diesen Prozess angestoßen: In "Couture" spielt Angelina eine Mutter, die trotz ihrer Fürsorge für ihre Tochter auch eigene Bedürfnisse hat. "Es hat einen Moment gebraucht, bis ich sagen konnte: Sie kann auch ihre Tochter lieben und ihr zugetan sein – und gleichzeitig das als Frau brauchen und empfangen", erklärt die Schauspielerin. Besonders ihre inzwischen erwachsenen Töchter seien es, die ihr eine neue Perspektive auf sich selbst eröffnen. "Ich glaube, sie wollen jetzt, dass ich nicht nur 'Mom' bin", sagt Angelina und fügt hinzu: "Es gibt einen anderen Raum dafür, dass ich wieder diese Frau bin, die nicht nur Mutter ist."

Dass ihre Kinder ihr gerade besonders viel Halt geben, hatte Angelina bereits in einem anderen Gespräch deutlich gemacht. Damals betonte sie, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Kinder bedeute und dass diese ihr Kampfgeist zurückgebracht hätten. Auch im Yahoo-Interview spricht sie voller Wärme über ihre Töchter: "Ich entdecke jetzt etwas, da meine Töchter älter werden. Sie reden mit mir als junge Frauen, und ich sehe, was ich mir für sie wünsche." Und weiter: "Ich glaube, sie bringen mich irgendwie zu meinem alten Ich zurück."

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IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara, Januar 2025