Fehde mit Brad: Angelina Jolie ist froh über Liebe der Kids

Alle sechs Kinder von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) haben sich dazu entschieden, den Nachnamen ihres Vaters abzulegen – und die Schauspielerin hat sich dazu nun in einem offenen Interview geäußert. Gegenüber dem Magazin Variety spricht Angelina darüber, wie sehr ihr die Unterstützung ihrer Kinder bedeutet und was sie ihr gibt. "Sie kennen mich besser als irgendjemand sonst, und sie mögen mich immer noch, was viel aussagt", erklärt sie. Ihr Kampfgeist sei dank ihrer mittlerweile fast erwachsenen Kinder zurückgekehrt: "Ich hatte ihn eine Weile verloren. Ich wurde ein bisschen zu Boden gedrückt, und er kommt jetzt vor allem dank meiner Kinder, die nun älter sind und mich ermutigen, zurück."

Die Kinder haben den Nachnamen Pitt nach und nach abgelegt. Shiloh (20) war die erste, die den Namen offiziell aus ihren Papieren streichen ließ. Zuletzt folgten Maddox (24) und Zahara (21), die ebenfalls einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Vivienne (17) ließ den Namen bereits 2024 im Programmheft des Musicals "The Outsiders" weg, und ihr Zwillingsbruder Knox (17) nutzte bei seiner Schulabschlussfeier im Juni 2026 nur noch den Namen Knox Jolie. Angelina selbst betont im Interview, wie sehr sie ihre Kinder dazu ermutigt, neue Wege zu gehen: "Sie wollen, dass ich um die Welt reise, sie wollen, dass ich rauskomme und Dinge tue." Sie ergänzt außerdem, dass sie nach ihrer Scheidung beinahe mit dem Schauspielern aufgehört hätte, letztlich aber der Kinder wegen dabei geblieben sei.

Dass Angelina trotz allem noch in Los Angeles lebt, hat einen konkreten Grund: Aufgrund der Scheidungsvereinbarungen ist sie bis zur Volljährigkeit ihrer jüngsten Kinder, den Zwillingen Knox und Vivienne, an die Stadt gebunden. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte sie: "Ich bin hier, weil ich hier sein muss – wegen der Scheidung. Aber sobald sie 18 sind, werde ich gehen können." Für die Zeit danach hat sie bereits konkrete Pläne, etwa viel Zeit in Kambodscha zu verbringen und ihre Kinder zu besuchen, wo immer sie in der Welt sein mögen. Brad hat sich zu dem Thema weitgehend bedeckt gehalten. In einem Interview mit dem Magazin GQ hatte er jedoch bereits 2017 eingeräumt, mehr für seine Kinder da sein zu wollen.

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ActionPress Brad Pitt und Angelina Jolie

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

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Imago Brad Pitt, Filmstar