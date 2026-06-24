Zoey Deutch gesteht geheimen Teenie-Crush auf Film-Co-Star

Zoey Deutch (31) hat jetzt ganz offen über ein altes Teenager-Geheimnis gesprochen: Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass sie in ihrer Highschool-Zeit für ihren heutigen "Voicemails for Isabelle"-Co-Star Nick Robinson (31) geschwärmt hat. Die beiden kennen sich nämlich schon seit ihrer Teen-Zeit und saßen für das Interview gemeinsam vor der Kamera, als es um ihren allerersten Eindruck voneinander ging. Dabei erzählte Nick, dass er Zoey damals als einschüchternd, direkt und ziemlich cool wahrgenommen habe. Genau an dieser Stelle platzte es aus ihr heraus: Sie sei heimlich in ihn verknallt gewesen und deshalb absichtlich gemein zu ihm gewesen. Mit einem Lachen erklärte Zoey, das sei damals irgendwie ihre Art gewesen, mit so etwas umzugehen.

Nick erinnerte sich außerdem daran, dass er bei Zoey nie so recht wusste, woran er bei ihr war. Die Schauspielerin lieferte daraufhin direkt die Erklärung nach. "Ich war in ihn verknallt, also war ich gemein zu ihm", erzählte sie. Nick scherzte daraufhin, das habe sich wie ein Angriff angefühlt, räumte aber auch ein, dass im Nachhinein nun einiges Sinn ergebe. Zoey beschrieb ihr damaliges Verhalten noch genauer und sagte: "Du warst süß, also dachte ich mir: Ich stachle dich ein bisschen an." In dem Gespräch wurde auch ihre Begeisterung für Taylor Swift (36) Thema. Zoey erklärte, sie liebe Taylor sehr und sagte laut Entertainment Tonight: "Ich liebe Taylor Swift so sehr. Ich finde einfach, dass sie die Größte ist." Dass gleich zwei Songs der Sängerin im Film zu hören seien, empfinde sie als "total surreal".

Für Zoey und Nick ist "Voicemails for Isabelle" eine besondere Zusammenarbeit, denn obwohl sie sich schon seit ihrer Kindheit kennen, standen sie für dieses Projekt zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Gerade diese lange Verbindung sorgt laut der Vorlage auch für die spürbare Vertrautheit zwischen den beiden. Im Interview wurde deutlich, wie locker und eingespielt Zoey und Nick heute miteinander umgehen. Neben ihrer gemeinsamen Arbeit rückt damit auch ihre langjährige Freundschaft in den Fokus, die dem Film eine besonders natürliche Dynamik verleiht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoey Deutch bei der Premiere von Netflix' "Voicemails for Isabelle" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles, 16. Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Robinson und Zoey Deutch bei der Premiere von Netflix' "Voicemails for Isabelle" im Tudum Theater in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Robinson im Getty Images Portrait Studio beim Toronto International Film Festival 2025