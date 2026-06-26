Zoey Deutch strahlt bei Premiere mit ihren Liebsten

Bei der Premiere ihres neuen Films "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" hatte Zoey Deutch (31) gleich ihre Liebsten um sich. Am 23. Juni erschien die Schauspielerin im AMC The Grove in Los Angeles gemeinsam mit ihrem Verlobten Jimmy Tatro sowie ihren Eltern, Schauspielerin Lea Thompson (65) und Regisseur Howard Deutch, auf dem roten Teppich. Zoey übernimmt in der Komödie die Titelrolle der Gail Daughtry und war dort auch von weiteren Castmitgliedern wie Joe Lo Truglio, Ken Marino, Mather Zickel und Kerri Kenney-Silver sowie Regisseur David Wain begleitet. Der Film soll am 10. Juli in die Kinos kommen.

Nicht anwesend waren hingegen Jon Hamm (55) und John Slattery (63), die ebenfalls in dem Film mitspielen. Damit die beiden beim Fotocall trotzdem nicht fehlten, sprangen Pappaufsteller der beiden Schauspieler ein. In der Komödie geht es um die Kleinstadtfriseurin Gail, deren Leben aus den Fugen gerät, als ihr Verlobter seinen "Promipass" einlöst und mit einer Berühmtheit schläft. Gail macht sich daraufhin auf den Weg nach Los Angeles, um es ihm mit ihrem eigenen Promipass gleichzutun – und der lautet: Jon Hamm. Seinen ersten großen Auftritt hatte der Film bereits im Januar beim Sundance Film Festival, so berichtet Just Jared.

Für Zoey ist es ein geschäftiger Sommer. Aktuell ist sie auf Netflix in der Romanverfilmung "Voicemails for Isabelle" zu sehen, die sich auf Platz eins der Streamingcharts befindet. Darüber hinaus ist sie ab dem 1. Juli als Synchronsprecherin im Animationsfilm "Minions and Monsters" zu hören. Zoey ist das Kind zweier Hollywood-Profis: Ihre Mutter Lea Thompson ist ebenfalls Schauspielerin, ihr Vater Howard Deutch ein erfahrener Regisseur. Privat läuft es für sie ebenfalls rund – mit Schauspieler Jimmy Tatro ist sie verlobt.

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Getty Images Zoey Deutch bei der Premiere von "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" in Los Angeles

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Getty Images Zoey Deutch mit ihrem Verlobten Jimmy Tatro sowie ihren Eltern Lea Thompson und Howard Deutch

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Getty Images Zoey Deutch, Schauspielerin