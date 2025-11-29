Zoey Deutch hatte schon von Jimmys Heiratsantrag geahnt

Zoey Deutch (31) hat bei ihrem Auftritt in der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" spannende Einblicke in ihre Verlobung mit Jimmy Tatro verraten. Die Schauspielerin berichtete, dass sie während eines gemeinsamen Urlaubs auf Korsika bereits geahnt hatte, dass ihr Partner ihr einen Antrag machen würde. "Es war perfekt. Ich habe es irgendwie kommen sehen", gab sie zu und schilderte, dass der Verdacht aufkam, als Jimmy plötzlich ein Dinner am Montagabend plante, obwohl die sonst so planungsfreudige Zoey selbst bereits alles organisiert hatte.

Dennoch ließ sie sich trotz ihrer Vorahnung überraschen, denn weder die Worte ihres Verlobten noch das Aussehen des Rings hatte sie erahnen können. "Ich wusste nicht, wie er es machen würde oder was er sagen würde. Und so war es alles in allem wirklich eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens", schwärmte Zoey. Auch für Jimmy war offensichtlich, dass Zoey Verdacht geschöpft hatte, wie sie lachend erzählte: "Er hat meiner besten Freundin geschrieben, dass ich keinen einzigen Einwand oder Nachfragen zu seiner Dinner-Reservierung hatte. Da wusste er, dass ich Bescheid wusste."

Bereits vor zwei Monaten hatten die beiden Schauspieler mit einer romantischen Fotoreihe auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Damals zeigte Zoey stolz ihren funkelnden Verlobungsring, während der Moment festgehalten wurde, in dem Jimmy am Strand auf die Knie ging. Dabei überraschten sie ihre Fans mit der Information, dass die Verlobung sogar schon drei Monate zuvor stattgefunden hatte. In der Bildunterschrift schrieb Zoey: "Drei Monate verlobt mit der Liebe meines Lebens."

Getty Images Zoey Deutch bei den Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, 16. November 2025

Getty Images Jimmy Tatro und Zoey Deutch bei der LACMA Art+Film Gala 2025

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch und Jimmy Tatro