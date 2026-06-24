Jawort gegeben? Zoey Deutch räumt mit Hochzeitsgerüchten auf

Kurze Aufregung in der Fan-Community von Zoey Deutch (31): Die Schauspielerin postete auf Instagram Fotos von sich in einem weißen Kleid, auf denen sie ihren Verlobten Jimmy Tatro küsst, der einen eleganten Smoking trägt – und prompt hagelte es Glückwünsche zur vermeintlichen Hochzeit. Doch Zoey stellte schnell klar, dass die beiden noch gar nicht verheiratet sind. Die Bilder waren keineswegs heimliche Hochzeitsfotos, sondern Schnappschüsse von der LACMA Gala in Los Angeles aus dem November 2025. Mit ihnen feierte die Schauspielerin auf Instagram ein besonderes Jubiläum: "Ein Jahr Verlobung. Ich liebe meinen Jimmy", schrieb sie zu dem Post.

In den Kommentaren häuften sich daraufhin Glückwünsche der Fans, die die Bilder als Beleg für eine bereits stattgefundene Heirat deuteten. Zoey reagierte mit einem humorvollen Kommentar und räumte das Missverständnis aus: "Nein, wir sind nicht verheiratet, ich kleide mich immer wieder aus Versehen so. Mein Fehler." Das Paar ist seit mehr als fünf Jahren zusammen und hatte sich im Juni 2025 verlobt – die Verlobungsnews teilten die beiden allerdings erst einige Monate später mit der Öffentlichkeit, wie Just Jared berichtet.

Zoey hat derzeit allen Grund zur Freude: Ihr neuer Romanfilm "Voicemails for Isabelle" ist momentan die meistgestreamte Produktion auf Netflix. Auch im Kino ist sie in Kürze gleich in zwei weiteren Filmen zu sehen – im Animationsfilm "Minions and Monsters", der am 1. Juli startet, sowie in der Komödie "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass", die am 10. Juli in den USA anläuft.

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Getty Images Zoey Deutch bei der Premiere von Netflix' "Voicemails for Isabelle" im Netflix Tudum Theater in Los Angeles, 16. Juni 2026

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Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch und ihr Verlobter Jimmy Tatro

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Getty Images Jimmy Tatro und Zoey Deutch bei der LACMA Art+Film Gala 2025