Diese Überraschung schweißte Zoey Deutch und Nick zusammen

Zoey Deutch (31) und Nick Robinson (31) kennen sich schon seit Jahren – doch erst jetzt stehen die beiden Hollywoodstars gemeinsam als romantisches Filmpaar vor der Kamera. In der Netflix-Romcom "Voicemails for Isabelle", die seit dem 19. Juni auf dem Streamingdienst verfügbar ist, spielen die beiden die Hauptrollen. Gedreht wurde der Film in Vancouver, und genau dort fand das Duo einen ungewöhnlichen Weg, um ihre Chemie aufzubauen: gemeinsame Yogastunden. "Von Anfang an war Zoey sehr einladend und herzlich und hat mich eingeladen, mit ihr zum Yoga zu gehen. Wir haben einige Kurse zusammen gemacht, und es war einfach wirklich unkompliziert", erzählte Nick gegenüber dem Magazin People.

Dass die beiden sich überhaupt so schnell näherkamen, lag auch an ihrer Wohnsituation während der Dreharbeiten: Sie lebten praktisch diagonal gegenüber voneinander, sodass Zoey kurzerhand bei Nick vorbeischauen konnte. "Shoutout Modo Yoga", bedankte sich die Schauspielerin bei dem Studio, das sie laut eigener Aussage für das "netteste Studio, in dem sie je war" hält. Nick stimmte ihr prompt zu. Hinzu kam, dass die beiden sich bereits seit der Highschool kennen und in Los Angeles in ähnlichen Kreisen verkehrten. "Weil wir uns lange kennen und uns durch verschiedene Lebensphasen begleitet haben, ergibt sich daraus eine gewachsene Beziehung. Das ist schwer zu erzwingen", erklärte Zoey. Viele Jahre lang hatten die beiden erfolglos versucht, ein gemeinsames Projekt zu realisieren. "Es gab eine Handvoll Dinge, bei denen mal ich aussteigen musste oder du schon drin warst und ich dann etwas anderes machen wollte", sagte Nick.

In "Voicemails for Isabelle" spielt Zoey die Bäckerin Jill, die um ihre verstorbene jüngere Schwester Isabella trauert und Sprachnachrichten an deren alte Nummer hinterlässt – in dem Glauben, die Nummer sei nicht mehr aktiv. Doch Wes, ein Immobilienmakler in Jills texanischer Heimatstadt, empfängt die Nachrichten, da ihm die Nummer für sein Diensttelefon zugeteilt wurde. Nick übernimmt diese Rolle. Im Mittelpunkt des Films steht neben der aufkeimenden Liebe vor allem die Schwesternschaft. "Ich habe mich total in das Element der Schwesternliebe verliebt. Meine Schwester ist mein Lieblingsmensch auf der Welt, meine beste Freundin, und es hat mich wirklich bewegt", sagte Zoey und bezog sich dabei auf ihre Schwester Madelyn Deutch.

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Getty Images Nick Robinson und Zoey Deutch bei der Premiere von Netflix' "Voicemails for Isabelle" im Tudum Theater in Hollywood

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Getty Images Nick Robinson im Getty Images Portrait Studio beim Toronto International Film Festival 2025

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Getty Images Zoey Deutch bei den Gotham Awards 2025 in New York