Zoey Deutch verkündet ihre Verlobung mit Jimmy Tatro

Zoey Deutch (30) und Jimmy Tatro haben jetzt ihre Verlobung bekanntgegeben. Auf Instagram posteten die beiden Schauspieler am Sonntag eine Serie von Bildern, die Zoey mit ihrem funkelnden Verlobungsring zeigen. Auch der Moment, als Jimmy an einem idyllischen Strand vor ihr auf die Knie ging, wurde in einer Foto-Collage festgehalten. Überraschend ist allerdings, dass die Verlobung schon vor drei Monaten stattfand, wie sie in der Bildunterschrift verrät: "Drei Monate verlobt mit der Liebe meines Lebens."

Ihre Liebesgeschichte begann offiziell im Februar 2021, als Jimmy zum ersten Mal auf Social Media Fotos von Zoey teilte. Seitdem sind die beiden ein unzertrennliches Paar, das gemeinsam die Welt bereist. Ob Los Angeles, Irland oder Paris – sie zeigten sich immer wieder an verschiedenen Orten, die sie zusammen erkundeten. Mit ihrer engen Freundin und Vampire Diaries-Star Nina Dobrev (36) haben sie sogar eine Reise in die Antarktis bei eisigen Temperaturen unternommen. Mit ihrer Verlobung wollen sie ihre Liebe jetzt für immer besiegeln.

Zoey, bekannt aus Filmen wie "Set It Up" und "Before I Fall", und Jimmy, vor allem durch seine Comedy-Rollen und seine Präsenz in sozialen Medien bekannt, geben auch abseits ihrer Karrieren ein harmonisches Team ab. Freunde und Fans loben die beiden immer wieder für ihre bodenständige Art. Besonders auf Social Media teilen die beiden regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben, das von Humor und Romantik geprägt ist. Kein Wunder, dass ihre Verlobungsnachricht von ihren Anhängern begeistert gefeiert wird!

Getty Images Zoey Deutch

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch und Jimmy Tatro

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch und Nina Dobrev in der Antarktis 2023