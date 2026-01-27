Zoey Deutch enthüllt: Hilary Duff war erster Promi-Schwarm

Zoey Deutch (31) hat beim Sundance Film Festival in Utah eine charmante Beichte abgelegt – und damit für einige überraschte Gesichter gesorgt. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit dem Magazin People, dass ihr allererster Promi-Schwarm niemand Geringeres als Disney-Liebling Hilary Duff (38) war. "Ich fand einfach, dass sie die coolste Person aller Zeiten war", erklärte sie ihre Wahl und ergänzte: "Außerdem ist sie unglaublich schön." Neben Hilary schaffte es auch Orlando Bloom (49) auf die heimliche Crush-Liste der Schauspielerin – vor allem, weil ihre ältere Schwester so sehr für seinen Fluch der Karibik-Charakter schwärmte. "Ich bin ein jüngeres Geschwisterkind, also mochte ich einfach, was meine Schwester mochte", sagte sie augenzwinkernd.

Doch nicht nur die privaten Geständnisse der Schauspielerin, die mit Jimmy Tatro verlobt ist, sorgten für Gesprächsstoff. In Utah stellte sie ihre neue Komödie "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass" vor, die unter der Regie von David Wain entstand. Der Film erzählt die Geschichte einer Braut, gespielt von Zoey, die vor ihrer Hochzeit ihren "Promi-Freipass" einlösen möchte, indem sie sich auf die Suche nach Jon Hamm (54), der sich selbst spielt, begibt. Unterstützt wird sie dabei von einer hochkarätigen Besetzung, zu der unter anderem John Slattery (63) und Ken Marino gehören. Zoey fungiert zudem als ausführende Produzentin und erklärte People, sie habe in den vergangenen Jahren stärker produziert, da das Produzieren für sie zu einer Möglichkeit geworden sei, Projekte zu realisieren, die sie wirklich ansprechen. "Es war nichts, das ich aktiv gesucht habe. Es war einfach aus der Not heraus, weil ich das Gefühl hatte, nicht das zu bekommen und zu tun, was ich wollte", sagte sie im Gespräch.

Abseits der roten Teppiche zeigt sich Zoey immer wieder als Fan von starken, nahbaren Frauenfiguren – ein Bild, in das Hilary nahtlos passt. Die Sängerin und Schauspielerin wurde mit Lizzie McGuire für viele Mädchen zur Identifikationsfigur. Während Hilary heute mit Familie und Karriere jongliert, erfüllt sich Zoey mit ihrem Schritt hinter die Kamera zunehmend eigene Wünsche. So entsteht ein stilles Band zwischen zwei Frauen, die für eine ganze Generation den Traum verkörpern, ihre eigene Geschichte selbstbewusst zu erzählen – ob als Disney-Heldin oder als Sundance-Liebling.

Collage: Zoey Deutch und Hilary Duff

Hilary Duff, InStyle Imagemaker Awards 2024

Zoey Deutch, Schauspielerin