Für Filmrolle: Zoey Deutchs dramatische Haarverwandlung

Zoey Deutch (30) hat für ihre neue Rolle in dem Film "Nouvelle Vague" eine radikale Verwandlung durchgemacht und ihre Fans daran teilhaben lassen. Um die amerikanische Schauspielerin Jean Seberg zu verkörpern, die durch den Film "Außer Atem" zur Ikone der französischen Nouvelle Vague wurde, ließ sich Zoey ihre schulterlangen braunen Haare innerhalb von zwei Tagen in vier Schritten zu einem blonden Pixie-Cut verwandeln. Auf Instagram teilte die Schauspielerin Fotos und Videos des gesamten Prozesses, in denen sie unter anderem zwei abgeschnittene Haarsträhnen in der Hand hält und erklärt: "Vier Haarschnitte, zwei Tage, eine Zoey. Alles für Nouvelle Vague, der jetzt in den Kinos ist!"

Für ihre Verwandlung wurde Zoeys Haar von Stylistin Bridget Brager geschnitten und von den Experten Tracey Cunningham und Soumuy Nam blondiert. Laut Cunningham, die bei dem Magazin People sprach, war es eine Herausforderung, den perfekten Blondton zu finden, da die meisten Fotos der echten Jean Seberg in Schwarz-Weiß vorliegen. Letztlich entschieden sie sich für ein weiches, goldenes Blond, das die Essenz von Jean treffend einfangen soll. Zoey dokumentierte den aufwendigen Prozess in einem humorvollen Instagram-Video. Über eine kurze Phase, in der sie einen braunen Bob mit Micro-Pony trug, scherzte sie: "Dass ich aussehe, wie ein kleiner Junge, habe ich nicht erwartet und werde es mit den Ponys sicher nicht wiederholen."

Abseits ihrer Rolle zeigt sich Zoey, die sich in den letzten Jahren unter anderem mit Filmen wie "Set It Up" und "The Politician" einen Namen machte, immer wieder als charmante und humorvolle Persönlichkeit auf Social Media. Ihre spontane Entscheidung, sich auch einmal selbst an der Schere zu versuchen, unterstreicht ihre lockere Art. In ihrem Instagram-Post witzelte sie zudem darüber, dass sie den Wachstumsprozess des Haars nicht teilen wird: "Das war zu persönlich." Die Verwandlung deutet darauf hin, wie sehr die Schauspielerin in ihre Rollen eintaucht – nicht nur eine Hommage an Jean Seberg, sondern auch ein Zeichen ihrer Hingabe an ihr Handwerk.

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch, Schauspielerin

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch schneidet sich für ihre Filmrolle die Haare

Instagram / zoeydeutch Zoey Deutch mit ihrem neuen, blonden Pixie-Cut