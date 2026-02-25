Neue Klage: Lilly Beckers Ex verlangt 300.000-Euro-Zahlung

Lilly Becker (49) muss sich erneut vor Gericht behaupten. Ihr Ex-Freund, der TV-Produzent Pierre Uebelhack, hat eine neue Klage gegen sie eingereicht – diesmal vor dem Landgericht Düsseldorf. Nach Informationen des Magazins Bild fordert Pierre in diesem Verfahren rund 300.000 Euro von der Niederländerin zurück, die er ihr als Darlehen gewährt haben will. Der Termin vor der 10. Kammer des Landgerichts ist für den 19. März angesetzt, wie ein Sprecher des Gerichts bestätigte. Lilly und Pierre müssen zum jetzigen Stand nicht persönlich vor Ort erscheinen, sondern können sich von ihren Anwälten vertreten lassen. Der Verhandlungsort ist Düsseldorf, da Lilly mittlerweile in der nordrhein-westfälischen Stadt lebt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Pierre gegen seine Ex-Partnerin in Geldangelegenheiten vorgeht. Bereits im vergangenen Jahr musste Lilly vor dem Landgericht München eine Niederlage hinnehmen. Damals entschied das Gericht in einem separaten Darlehensfall, dass sie 218.000 Euro an Pierre zurückzahlen müsse. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin Berufung beim Oberlandesgericht München eingelegt hat. Parallel zu diesem Berufungsverfahren in München läuft nun die neue Klage in Düsseldorf, was die juristischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden weiter verschärft.

Pierre hatte Lilly das Geld nach ihrer Trennung von Boris Becker (58) zur Verfügung gestellt. Der TV-Manager war einst ein enger Vertrauter des Models, doch ihre Beziehung endete im Streit. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen belasten die 49-Jährige seit mehreren Jahren. Bereits im vergangenen Herbst zeigte sie sich im Interview mit dem Magazin Playboy enttäuscht vom Verhalten ihres Ex-Partners: "Das hat mich kalt erwischt. Ich war damals nicht so stark, wie ich es heute bin. 2022, als ich verklagt wurde, war ich komplett geschockt. Und dann noch von einem Menschen, der mir nahestand und dem ich voll vertraut hatte – das war zu viel", erklärte sie.

