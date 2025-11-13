Mit Lilly Becker und Co.: Joyn kündigt neue Realityshow an

Lilly Becker (49) wagt sich erneut in die Wildnis! Die Ex-Frau von Boris Becker (57) ist eine von acht Prominenten, die in der neuen Reality-Doku "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" auf Joyn zu sehen sein werden. Gemeinsam mit Persönlichkeiten wie Joey Kelly (52), Parshad, Willi Whey (31), Gina Rühl, Antonia Hemmer (25), Lézan und How2Shirli reist die einstige Dschungelkönigin in den brasilianischen Urwald. Dort erwartet die Teilnehmer ein Abenteuer der besonderen Art: Zehn Tage lang tauchen sie in das Leben des indigenen Stammes der Shanenawa ein, die tief im Einklang mit der Natur leben.

Während ihres Aufenthalts müssen sich die prominenten Gäste den Gebräuchen und Regeln der Shanenawa unterwerfen. Neben körperlichen und mentalen Herausforderungen durchlaufen sie auch einen traditionellen Heilungsprozess. Als besondere Auszeichnung wird jenen, die sich als würdig erweisen, ein indigenes Ritual zuteil: Unter dem heiligen Baum des Stammes erhalten sie einen indigenen Namen und werden auf Lebzeiten in die Gemeinschaft aufgenommen. Die Shanenawa, bekannt als "Volk des blauen Vogels", leben im Nordwesten Brasiliens und bewahren bis heute ihre reiche Kultur durch Rituale und traditionelle Lebensweisen, kämpfen jedoch zugleich gegen Bedrohungen wie Entwaldung und Landraub.

Erst vor einem Monat blickte Lilly im Sommer-Special von Grill den Henssler auf ihre Dschungelcamp-Zeit zurück. Im Gespräch mit Laura Wontorra (36) geriet sie ins Schwärmen. "Das vergesse ich niemals in meinem Leben", verriet das Model verträumt. Besonders die Unterstützung von Pierre Sanoussi-Bliss (63) und Maurice Dziwak (27) blieb ihr in guter Erinnerung. Ganz harmonisch lief es aber nicht – gerade mit Sam Dylan (34) krachte es immer wieder. In einem hitzigen Streit herrschte Lilly den Influencer mit den Worten "Shut up" an, woraufhin der Unternehmer konterte: "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen."

Lilly Becker, 2025

Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak