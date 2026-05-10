Lilly Becker beklagt sich über Boris als Amadeus' Vater

Trotz ihrer Trennung ziehen Lilly (49) und Boris Becker (58) noch den gemeinsamen Sohn Amadeus (16) groß. Doch aktuell scheint es nicht wirklich reibungslos zwischen dem Ex-Paar zu laufen. Der Junge ist mittlerweile ein Teenager und verlangt seiner Mutter offenbar finanziell einiges ab, denn er wächst fast täglich und hat einen gesunden Appetit. Die Unterstützung von dem Ex-Tennisprofi scheint derweil aber aktuell ganz zu fehlen. "Ich erzähle euch mal was über Boris. Als ich ihm das letzte Mal sagte, [Amadeus] könnte ein paar Klamotten gebrauchen, kaufte er ihm einen Designer-Hoodie und flog mit ihm und seinem Schulfreund in ein Fünf-Sterne-Resort in Dubai. Das zeigt, wie realitätsfern er ist. Er macht solche großspurigen Gesten, weigert sich aber, das Geld zu zahlen, zu dem ihn ein Gericht verurteilt hat, um die Grundbedürfnisse zu decken", schimpft das Model laut Daily Mail.

Lilly will die Bedürfnisse ihres Sohnes erfüllen, doch derzeit scheint die finanzielle Last für sie kaum tragbar zu sein. Sie erklärt, dass die Lebenshaltungskosten in Großbritannien, wo die beiden bis vor Kurzem lebten, hoch waren. Von Boris wünscht sie sich offenbar mehr Unterstützung – besonders seit er aus dem Gefängnis entlassen wurde. "Seit er aus dem Gefängnis entlassen wurde, hatte er Zeit, ein neues Baby zu zeugen, teure Urlaube zu machen und all das glückliche Familienleben auf Instagram zu posten. Was ist mit dem Teenager, den er bereits hat?", fragt sich die gebürtige Holländerin. Zwar habe sie immer mal wieder Zuwendungen von ihrem Freund bekommen, aber Boris sei eigentlich zu Zahlungen verpflichtet. "Schämst du dich nicht dafür, Boris?", meint Lilly verärgert.

Das Verhältnis zwischen Lilly und Boris ist bereits seit einigen Jahren angespannt. Das Ex-Paar streitet sich mittlerweile ganz öffentlich. Zuletzt warf der Sportler seiner Ex vor, Amadeus während seiner Haft untersagt zu haben, mit seinem Vater zu telefonieren. Lilly ließ das natürlich nicht unkommentiert und wies die Anschuldigungen im Interview mit Bild vehement zurück. Über ihren Anwalt ließ sie ausrichten, dass es ihr sogar wichtig gewesen sei, ihrem Sohn den Kontakt zu seinem Vater halten zu lassen. Sie habe die beiden telefonieren lassen und sich sogar gewünscht, dass der Jugendliche Boris im Gefängnis besucht. Dazu sei es aber nicht gekommen. Auch Anrufe musste Lilly selbst initiieren, da es dem 57-Jährigen eine Zeit lang untersagt gewesen sei, zu telefonieren.

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Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018

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Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025

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Getty Images Boris Becker und Lilly Becker bei "Paarduell XXL"