Lilly Becker verrät: So würde sie ein drittes Mal heiraten

Lilly Becker (49) hat in puncto Liebe schon einiges erlebt. Zweimal stand die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin bereits vor dem Traualtar – zuletzt 2009 mit Tennislegende Boris Becker (58). Jetzt hat sie bei einem Event in Essen offen über ihre Gedanken zu Liebe, Ehe und einer möglichen Hochzeit gesprochen. Gegenüber Bunte verriet die gebürtige Niederländerin dabei auch: An Liebe auf den ersten Blick glaubt sie heute nicht mehr. "An Liebe auf den ersten Blick habe ich früher geglaubt, als ich noch jung war. Daran glaube ich nicht mehr, aber es ist mir passiert", sagte sie. Trotzdem ist sie überzeugt: "Liebe ist überall!"

Eine dritte Hochzeit kann sich Lilly durchaus vorstellen – aber ganz anders als die bisherigen. "Nicht mehr so riesengroß mit Leuten, die dich nicht wirklich kennen", benannte sie ihre gewünschten Veränderungen. "Wenn ich nochmal heirate, wird es ein bisschen intimer. Und für mich selbst. Und dann das einfach genießen, ohne zu denken: 'Oh, wo sitzt der und der.' Ich bin älter, es würde persönlicher werden", erklärte sie. Auch konkrete Vorstellungen vom Verlobungsring hat sie bereits: Er soll eine Tropfenform haben und "nicht zu klein" sein. Der Preis spielt für sie dabei keine Rolle – "Es muss von Herzen kommen!" Den Verlobungsring, den ihr Ex-Mann Boris einst schenkte, besitzt Lilly, die sich auch einen Namen als Reality-TV-Darstellerin machte, übrigens nicht mehr.

Das Wertvollste aus ihrer Ehe mit Boris, die 2023 offiziell geschieden wurde, sei ohnehin ihr gemeinsamer Sohn Amadeus. "Er ist meine große Liebe", schwärmte sie voller Stolz. Für den 16-Jährigen verließ sie vergangenes Jahr London und zog mit ihm nach Düsseldorf. Dort lebt auch Sportmanager Thorsten Weck, an dessen Seite Lilly in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen wurde. Lillys erste Ehe hatte sie 2003 mit einem US-amerikanischen Medienunternehmer geschlossen – die Ehe wurde fünf Jahre später geschieden. Zu Beginn des Jahres musste sich Lilly obendrein gegen ihren Ex-Freund, den TV-Produzenten Pierre Uebelhack, vor Gericht behaupten.

Anzeige Anzeige

Imago Lilly Becker, Juli 2025

Anzeige Anzeige

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

Anzeige Anzeige

Imago Lilly und Amadeus Becker im Juli 2025