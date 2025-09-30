Zeit im Dschungelcamp bleibt für Lilly Becker unvergesslich

Für Lilly Becker (49) war ihre Zeit im Dschungelcamp eine einzigartige Erfahrung. Bei einem Auftritt im Sommer-Special von Grill den Henssler ist die Ex-Frau von Boris Becker (57) eigentlich mit Kochen beschäftigt. Doch als Laura Wontorra (36) sie auf die Realityshow anspricht, ist die Niederländerin sofort Feuer und Flamme. "Das vergesse ich niemals in meinem Leben", erklärt Lilly verträumt. Sie schwärmt von der Konstellation der Promis in Australien. Besonders gut habe sie ihre Mitcamper Pierre Sanoussi-Bliss (63) und Maurice Dziwak (27) in Erinnerung.

In der Show zeigten sich die Camper als durchaus harmonisches Team. Mit einem TV-Star kam die stolze Mutter allerdings nicht gut klar. Immer wieder kam es zu Reibereien mit Sam Dylan (34). In einer besonders heftigen Diskussion bat sie den Influencer, still zu sein. Dem Unternehmer platzte daraufhin der Kragen und er schimpfte: "Ich hab sehr viel Respekt vor dir, Lilly, aber irgendwann reicht es, mit 'Shut up' brauchst du mir nicht kommen."

Am Ende konnte sich Lilly jedoch gegen alle Kandidaten, ob Freund oder Feind, durchsetzen. Für das Model war der Sieg aufgrund ihrer angespannten finanziellen Lage extrem wichtig. Doch auch ihr Image konnte die 49-Jährige damit aufpolieren. "Ich habe die Plattform benutzt, um Deutschland zu zeigen, dass ich nicht nur 'die Ex von ...' bin und dass ich auch etwas kann", erzählte sie während eines Interviews im Beisein von Promiflash.

Lilly Becker

Alessia Herren, Sam Dylan und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

